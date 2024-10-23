Чешский журналист о саммите БРИКС: Приходит время конца панамериканизма

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 23:06
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Политика, Чехия


Гегемонии Запада приходит конец – это ярко демонстрирует саммит БРИКС в российской Казани.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал чешский журналист и политик Роман Блашко.

Гегемонии Запада приходит конец – это ярко демонстрирует саммит БРИКС в российской Казани. Об...

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«Многие страны уже не хотят подчиняться западной экономике, которой управляют США и Британия. Эта экономика – санкции, давление, а БРИКС – это огромная возможность и альтернатива, которая позволяет развиваться каждой стране-члену.

Многие страны ожидают создание новой платежной системы, независимой от западных, которая будет влиять на дедолларизацию. Показательно, что более 30-ти стран хотят стать членами БРИКС. В следующем году еще 6 стран еще станут членами.

А представительство, которое сейчас собралось в Казани, говорит о том, что никакого ограничения и изоляции России не получилось, и не могло получиться.

У России – 40% мировых ресурсов – это, во-первых. Во-вторых, Россия – самая большая страна в мире, которая сотрудничает с Китаем – самой большой экономикой. Ну, всем понятно, что тут не будут действовать никакие санкции.

Мы видим, что приходит время конца панамериканизма и наступает время столетий Евразии», – уверен Блашко.

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