Чешское издание назвало «фашистскими» украинские обстрелы Донбасса

18.09.2022  21:55 (Мск), Прага
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


Варварские обстрелы территорий Донбасса со стороны ВСУ, в результате которых гибнут дети, присущи исключительно фашистской военной машине.

Об этом пишет чешское «Общество друзей ЛНР и ДНР» Donbas.cz, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Варварские обстрелы территорий Донбасса со стороны ВСУ, в результате которых гибнут дети, присущи исключительно...

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В публикации напоминается о трагедии 14 сентября, когда по средней школе в Перевальске (ЛНР) был нанесен удар четырьмя американскими ракетами HIMARS. Тогда погибла 18-летняя девушка Вика, пятеро 15-17-летних студентов получили серьезные ранения, также был ранен учитель.

«Под обстрелом украинских фашистов школа была полностью разрушена. Студенты находятся в детском отделении перевальской больницы. Все их вещи, включая одежду и телефоны, были уничтожены. Люди приносят раненым необходимые вещи.

В школе учат детей-сирот. Преподавание ведется из дома, ученики приходят в школу только для практики. 18-летняя Вика ездит на работу далеко, она приехала 13 сентября вечером и переночевал в общежитии. Украинцы начали стрелять по школе в 7.40 утра в то время, когда студенты приходят на практику. Ученики теперь будут ходить в школу в Луганске», – пишет пражский ресурс.

Студенты, преподаватели и жители города приходят почтить память 18-летней Вики и возложить цветы к мемориальному месту у забора разрушенной школы.

Ранее на обстрел обращал внимание политолог Владимир Корнилов, который отметил слепоту американских конгрессменов в отношение подобных преступлений на фоне громких заявлений на заседаниях ООН о якобы «похищениях» властями России несовершеннолетних из прифронтовых зон ЛДНР и Херсонской области.

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