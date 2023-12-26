«Честно сказать, я огорчён» – Комоедов жёстко прокомментировал потери флота в Феодосии

Ракетные удары по базам-стоянкам Черноморского флота были прогнозируемы, но по какой-то причине система охраны пунктов базирования находится на низком уровне.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

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«Во-первых, это вопрос очень серьёзный – и требует ответа с применением секретных сведений, которыми я не располагаю. Во-вторых, я очень огорчён, что система охраны и обороны флота и его пунктов базирования на низком уровне. Кто довел до этого состояния – я знаю, но хочу задать и себе вопрос, в том числе, почему не организована чётко и ясно система обороны портов, в том числе и флота?.. Там есть соответствующие начальники, соответствующие силы, есть морская инженерная служба, которая может заняться, в конце концов, маскировкой. И корабль не должен стоять на месте, не важно, он в ремонте или нет, его можно буксировать, его можно спрятать, его можно, в конце концов, защитить. Эту оборону должен организовать большой морской начальник, в том числе во взаимодействии, прикрываясь всеми силами и средствами, в том числе с воздуха. Для этого есть все силы и средства: истребительная авиация, система наблюдения, и АВАКСы наши есть. Надувные шары можно было поставить, чтобы оградить корабли», – подчеркнул адмирал.

По его словам, каждый регион имеет план территориальной обороны, который вводится в действие в случае угроз.

«Я когда был начальником штаба Калининградского района, защищал план территориальной обороны Калининградской области. И в каждой области есть такие планы, так ведите их в действие! Флоту объявите повышенную боевую готовность, какая бы она там ни была, меняйте эти готовности с 1 на 2-ю. Но, тем не менее, флот должен находиться в возбужденном состоянии, чтобы всё видеть, чтобы глубоко смотреть и чётко отражать эти налёты. Честно скажу, я огорчён. И это проблема не только в координации действий, а и в самих действиях, активных действиях. Оборона должна быть активной. Огорчён я всем этим делом, что мы не в состоянии эффективно сохранить флот. Крым – это прифронтовая территория. И поступать здесь нужно, как на прифронтовой территории. Хватит там лялякать!», – указал Комоедов.

По его оценке, восполнить вышедший из строя большой десантный корабль очень сложно – действующие были построены в Польше еще для ВМФ СССР.

«У нас на всём Военно-морском флоте проблемы с десантными кораблями, потому что новых нет, а старые уже не те. 771-й, 775-й проект – это корабли польской постройки, а наши только-только начинают где-то изготавливать. Но их же не наклепаешь, как автомат Калашникова. Есть сроки строительства, нужны определённые силы и средства. Самая сложная военно-морская операция – это десантная операция. Она затрагивает колоссальное количество сил и средств, как в воздухе, так на воде, и на берегу. Для этого надо формировать данные, отряд, осуществлять погрузку, переход по морю, обеспечить безопасность, выиграть бой за высадку, за саму территорию. Там привлекается очень много сил, средств, отряды кораблей огневой поддержки и много-много всего. А у нас то, что мы собрали, в том числе с других флотов, так это же надо сберегать. Для этого надо маневрировать, не оставлять в одном месте на длительный срок, всё нужно делать быстро. В конце концов, стратегический обман в армии и на флоте в боевых действиях всегда поощрялся», – подчеркнул экс-главком ЧФ.