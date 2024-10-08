«Честно скажу» – украинский военный эксперт раскритиковал французские истребители

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 20:20
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Французские истребители «Мираж», передачу которых Украине анонсировал сегодня министр обороны Себастьян Лекорню, не сделают погоды на фронте. Это снова будут единичные экземпляры, но, в отличие от тех же F-16, они имеют намного меньший функционал.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Французские истребители «Мираж», передачу которых Украине анонсировал сегодня министр обороны Себастьян Лекорню, не сделают...

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«Это истребители, они должны вести воздушные бои. Это не F-16, – F-16 – это летающая платформа, он может использовать как штурмовые, как фронтовой бомбардировщик, – то есть, он многофункциональный. «Мираж» – это исключительно истребитель.

Это неплохой самолет, но он уже много лет используется Вооруженными Силами Франции, он применялся и в определенных конфликтах, где принимала участие Франция, потому ничего плохого.

Но вопрос – снова-таки, я не знаю, как это комментировать, честно скажу. Делается акцент нашими партнерами на том, что они нам что-то передают. И потом рассказывают нам и сами себе, насколько это мощное и хорошее оружие, – да мы же не против, только 30 танков и 3 тысячи танков, сотни самолетов и пять самолетов – ну, о чем речь?», – расстраивался укро-эксперт.

«Это современный самолет, и что дальше? Это очень неплохо, что нам помогают наши партнеры, но эта помощь должна быть намного более серьезной, но пока что все на уровне разговоров. Я не знаю, чего они ждут?», – сетовал Гетьман.

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