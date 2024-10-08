«Честно скажу» – украинский военный эксперт раскритиковал французские истребители

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Французские истребители «Мираж», передачу которых Украине анонсировал сегодня министр обороны Себастьян Лекорню, не сделают погоды на фронте. Это снова будут единичные экземпляры, но, в отличие от тех же F-16, они имеют намного меньший функционал.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это истребители, они должны вести воздушные бои. Это не F-16, – F-16 – это летающая платформа, он может использовать как штурмовые, как фронтовой бомбардировщик, – то есть, он многофункциональный. «Мираж» – это исключительно истребитель. Это неплохой самолет, но он уже много лет используется Вооруженными Силами Франции, он применялся и в определенных конфликтах, где принимала участие Франция, потому ничего плохого. Но вопрос – снова-таки, я не знаю, как это комментировать, честно скажу. Делается акцент нашими партнерами на том, что они нам что-то передают. И потом рассказывают нам и сами себе, насколько это мощное и хорошее оружие, – да мы же не против, только 30 танков и 3 тысячи танков, сотни самолетов и пять самолетов – ну, о чем речь?», – расстраивался укро-эксперт.

«Это современный самолет, и что дальше? Это очень неплохо, что нам помогают наши партнеры, но эта помощь должна быть намного более серьезной, но пока что все на уровне разговоров. Я не знаю, чего они ждут?», – сетовал Гетьман.