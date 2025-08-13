Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Абсолютное большинство населения Украины не хочет воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, не следует сваливать на проблемы мобилизации нынешние провалы на фронте.

«Это не проблема, ее повлекло то, что уже третий год подряд в Украине фактически есть небольшая часть граждан воюющих, немного больше, которые помогают активно. И преобладающее количество, для которых война где-то там далеко. Они пытаются всяческим образом избежать любую свою сопричастность, участие есть в ней», – сказал Друзенко.

Он считает, что все началось с власти, представители которой, как и их дети, за редкими исключением избегают участия в боевых действиях; к тому же люди ежедневно слышат о коррупционных скандалах, связанных с войной.