«Честные закончились, а бедные прячутся»: садист из ВСУ о проблемах на фронте

Игорь Шкапа.  
13.08.2025 15:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 636
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Абсолютное большинство населения Украины не хочет воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, не следует сваливать на проблемы мобилизации нынешние провалы на фронте.

«Это не проблема, ее повлекло то, что уже третий год подряд в Украине фактически есть небольшая часть граждан воюющих, немного больше, которые помогают активно. И преобладающее количество, для которых война где-то там далеко. Они пытаются всяческим образом избежать любую свою сопричастность, участие есть в ней», – сказал Друзенко.

Он считает, что все началось с власти, представители которой, как и их дети,  за редкими исключением избегают участия в боевых действиях; к тому же люди ежедневно слышат о коррупционных скандалах, связанных с войной.

«И все меньше людей хочет умирать или рисковать жизнью за то, чтобы кто-то на этой войне становился миллиардером, миллионером, покупал люксовые авто, имения в Испании или строил под Киевом. Поэтому мобилизация или существует для всех и сплачивает страну, или она становится только для бедных и честных. Впоследствии честные заканчиваются, а бедные начинают прятаться, – резюмировал Друзенко.

