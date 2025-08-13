«Честные закончились, а бедные прячутся»: садист из ВСУ о проблемах на фронте
Абсолютное большинство населения Украины не хочет воевать.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, не следует сваливать на проблемы мобилизации нынешние провалы на фронте.
«Это не проблема, ее повлекло то, что уже третий год подряд в Украине фактически есть небольшая часть граждан воюющих, немного больше, которые помогают активно. И преобладающее количество, для которых война где-то там далеко. Они пытаются всяческим образом избежать любую свою сопричастность, участие есть в ней», – сказал Друзенко.
Он считает, что все началось с власти, представители которой, как и их дети, за редкими исключением избегают участия в боевых действиях; к тому же люди ежедневно слышат о коррупционных скандалах, связанных с войной.
«И все меньше людей хочет умирать или рисковать жизнью за то, чтобы кто-то на этой войне становился миллиардером, миллионером, покупал люксовые авто, имения в Испании или строил под Киевом. Поэтому мобилизация или существует для всех и сплачивает страну, или она становится только для бедных и честных. Впоследствии честные заканчиваются, а бедные начинают прятаться, – резюмировал Друзенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: