20.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, нацизм, Политика, Скандал, Украина
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Чествование ветерана СС в Галичине обернулось скандалом




Бывший солдат гитлеровской дивизии СС «Галичина» Василий Наконечный вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения в Калуше Ивано-Франковской области.

Видеозапись скандального инцидента в своем блоге опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике видно, как во время вручения 95-летнему нацисту «рыцарского» креста, Наконечный подошел к замглавы братства дивизии Василию Бычко и «выбросил» руку в нацистском приветствии.

«Церемония награждения ветерана нацистской 14-ой дивизии Ваффен СС «Галиция» Василя Наконечного в Калуше. Обратите внимание, как в момент награждения ветеран рефлекторно зигует», – пишет Долинский.

Отметим, что в 2018 году Калушский городской совет принял решение присвоить Наконечному звание «почетный гражданин».

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