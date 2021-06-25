Чествовать 22 июня 1941 года придумали в НКВД – киевский нацист

25.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вторая мировая война якобы началась 1 сентября 1939 года с нападения на Польшу, а дата 22 июня 1941 года была «выдумана КГБ» для того, чтобы «переписать реальную историю».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил экс-боевик «АТО», неонацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переписывать историю не стоит – она именно такая, какой она была. И в этой истории были следующие даты – 23 августа 1939 года подписание пакта Молотова-Риббентропа, которым два диктатора, два абсолютно нечеловеческих тоталитарных режима немецкий нацистский и советский коммунистический, договорились о том, по какой линии они делят между собой Европу.

Дальше была дата 1 сентября 1939 года – это реальное начало Второй мировой войны. И 17 сентября 1939 года – это начало вступления в эту войну Советского Союза на стороне нацистской Германии. Так вот, чтобы прикрыть эти три даты, была придумана операция прикрытия, которая называется «возвеличивание 22 июня». Все эти возвеличивания 22 июня 1941 года – это классическая НКВДшная, КГБшная операция прикрытия, чтобы мы забыли об этих трёх реальных исторических датах, которые объясняют реальный характер того, что происходило. 1 сентября 1939 года одни украинцы, мобилизованные в состав РККА, пошли убивать других украинцев, мобилизованных в состав Войска польского. Именно с этого момента и началась бойня для нас, украинцев», – бредит нацист.

Также Дикий утверждает, что «коммунистический режим» якобы оказался для украинцев гораздо страшнее и кровавее, чем пришедшие в 1941 году нацисты.

«Ничего далее сказанное не является оправданием действий нацистов. Нацистский режим был абсолютно преступным. Но если мы посчитаем, сколько украинцев было убито нацистами, а сколько советскими коммунистами, то арифметика очень простая. Советские коммунисты уничтожили гораздо больше украинцев, чем немецкие. У них было для этого и времени больше, и возможностей», – подчеркнул националист.

После этого, отвечая на вопрос позвонившей в студию пенсионерки, Евгений Дикий рассказал, что оба его деда были красноармейцами – один из них даже дошёл до Берлина.

«Хочу задать один вопрос. Вы учились при советской власти. Какая мать вас, такого, родила?» – возмутилась позвонившая женщина.

Евгений Дикий ответил, что он из семьи советских солдат – оба его деда воевали в Великую Отечественную войну, один из них дошёл до Берлина.

«Я горжусь тем, что мои деды были на фронте, а не прятались в тылу. Но они были людьми своего времени, они верили пропаганде, которая была. Они были с Восточной Украины, потому у них особо выбора не было – у них кроме Совинформбюро источников информации не было. Но я не считаю, что мы в XXI столетии, зная историю и реальные факты, не должны быть рабами того, на какой стороне были деды. Потому что в таком случае я, как внук двух красноармейцев, должен продолжать воевать с галичанами, чьи деды были бандеровцами. А вместо этого мы вместе воевали против путинской России в Луганской области», – резюмировал бывший атошник.