Четкая работа ПВО: под Курском сбит украинский дрон брежневских времен

29.06.2022  09:44 (Мск), Курск
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Провокации, Происшествия, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина
Новости Украины

Под Курском сбит украинский беспилотник Ту-141.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале  губернатор области Старовойт.

Под Курском сбит украинский беспилотник Ту-141. Об этом сообщил в своем Telegram-канале  губернатор области...

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«В наше воздушное пространство зашёл украинский “Стриж” Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — написал чиновник.

Сообщается, что дрон был сбит восточнее Курска. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ту-141 – советский БПЛА. Аппарат поступил в эксплуатацию в 1979 году. Он предназначен для ведения разведки на глубине в несколько сотен километров от линии фронта. Именно такой украинский беспилотник в марте разбился в Загребе, пролетев над территорией Румынии, Венгрии и Хорватии.

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