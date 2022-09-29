Четыре субъекта или один округ: В Москве решается судьба новых территорий

29.09.2022  10:25 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 220
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Херсон


В Москве сейчас решается вопрос о территориальном оформлении четырех новых регионов, которые войдут в состав России по итогам референдумов на территории бывшей Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В Москве сейчас решается вопрос о территориальном оформлении четырех новых регионов, которые войдут в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он напомнил, что если республики Донбасса уже существуют в виде частично признанных государств, соответствующим образом провозглашены, имеют свои органы власти и признание РФ, то Херсонская и Запорожская области находятся в процессе своего формирования.

«Будет выбран оптимальный вариант для максимально быстрой организации мирной жизни. Как это будет, решается в эти минуты на консультациях в Москве.

Были разные варианты: единым субъектом объединить донбасские республики и освобожденные территории, присоединить освобожденные территории к существующим республикам — Донецкой или Луганской. Возможно, будет четыре отдельных субъекта. Это сейчас как раз и решается», – сказал Мартынов «Известиям».

Наиболее вероятно, продолжает он, что вне зависимости от территориального деления все регионы образуют новый федеральный округ вместе с Крымом и Севастополем. При этом эксперт считает, что вхождение Крымского полуострова в Южный федеральный округ «не совсем правильно с территориальной точки зрения».

При этом официальных комментариев Москвы по этому поводу еще не было. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин пообщается с лидерами регионов, где прошли референдумы, но конкретики пока нет.

В свою очередь посол ЛНР Родион Мирошник говорит, что дату встречи с Путиным должен определить президентский протокол. По словам дипломата, дата встречи еще не утверждена.

«Протокол еще формируется», – заявил Мирошник, отвечая на вопрос о дате предстоящей встрече с президентом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть