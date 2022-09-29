Четыре субъекта или один округ: В Москве решается судьба новых территорий

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В Москве сейчас решается вопрос о территориальном оформлении четырех новых регионов, которые войдут в состав России по итогам референдумов на территории бывшей Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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Он напомнил, что если республики Донбасса уже существуют в виде частично признанных государств, соответствующим образом провозглашены, имеют свои органы власти и признание РФ, то Херсонская и Запорожская области находятся в процессе своего формирования.

«Будет выбран оптимальный вариант для максимально быстрой организации мирной жизни. Как это будет, решается в эти минуты на консультациях в Москве. Были разные варианты: единым субъектом объединить донбасские республики и освобожденные территории, присоединить освобожденные территории к существующим республикам — Донецкой или Луганской. Возможно, будет четыре отдельных субъекта. Это сейчас как раз и решается», – сказал Мартынов «Известиям».

Наиболее вероятно, продолжает он, что вне зависимости от территориального деления все регионы образуют новый федеральный округ вместе с Крымом и Севастополем. При этом эксперт считает, что вхождение Крымского полуострова в Южный федеральный округ «не совсем правильно с территориальной точки зрения».

При этом официальных комментариев Москвы по этому поводу еще не было. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин пообщается с лидерами регионов, где прошли референдумы, но конкретики пока нет.

В свою очередь посол ЛНР Родион Мирошник говорит, что дату встречи с Путиным должен определить президентский протокол. По словам дипломата, дата встречи еще не утверждена.

«Протокол еще формируется», – заявил Мирошник, отвечая на вопрос о дате предстоящей встрече с президентом.