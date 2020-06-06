Четверо ВСУшников подорвались, пытаясь навести порядок на позициях

06.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Из-за нарушений требований безопасности при применении окопных зарядов в зоне украинской «Операции объединенных сил» подорвалось несколько военнослужащих Украины.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой отмечаются очередные факты небоевых потерь Вооруженных формирований Украины в зоне ответственности 128 горно-штурмовой бригады.

В рамках ротации подразделений 128 бригады, командование 35 обрМП направила группу подчиненных боевиков для проведения рекогносцировки имеющихся позиций с целью оценки их состояния и дальнейшего приема.

В ходе работы в зоне ответственности 15 батальона 128 бригады рекогносцировочной группой из 35 бригады установлено, что позиции, спланированные к передаче, не соответствуют требованиям. Часть оборудования отсутствует, окопы полуразрушены», – сообщил Астрахань.

По его словам, в связи с этим комбригом Горчаруком был отдан приказ в срочном порядке устранить недостатки для своевременной ротации подразделений.

«5 июня при устранении недостатков, из-за нарушений требований безопасности при применении окопных зарядов, нами установлены очередные небоевые потери противника.

В результате происшествия в районе населённого пункта Старогнатовка погиб солдат Ломака Н.Н., ещё двое боевиков 128 бригады, старший солдат Харламов С.Б. и солдат Тальний В.Я., с минно-взрывными травмами доставлены в ЦРБ города Волноваха. Находившийся на месте оборудования позиций наблюдатель от 35 бригады старший матрос Андрусяка Б.В. получил контузию», – рассказал представитель оборонного ведомства.