Четверть блоков украинских ТЭС не работают из-за отсутствия угля

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Новости Украины

20 из 85 наличных блоков ТЭС и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,26 ГВт на работали 6 декабря из-а отсутствия топлива.

Это следует из данных «Укрэнерго», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По последним данным Минэнерго на 6 декабря на 12 ТЭС запасы угля были ниже минимальных объемов гарантированных запасов, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами. Всего в стране насчитывается 15 ТЭС и 85 тепловых энергоблоков.

По мнению эксперта энергетических рынков Валентина Землянского, ситуация в тепловой энергетике не меняется – угля по-прежнему нет. Из-за этого часть блоков пришлось вывести из работы.

«Ситуцация не изменилась – топлива нет, ТЭС стоят. Часть блоков не работает. Вообще, тепловая генерация не может быть загружена на 100% – часть блоков всегда находится в ремонте, часть – в «горячем резерве». Сейчас 20 блоков стоят без топлива. Это нормально», – сказал Валентин Землянский в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».