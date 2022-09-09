«Четверть эстонцев считают инициаторами войны Украину и НАТО» – прибалт-русофоб

09.09.2022  21:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Эстония
Новости Украины

Русскоязычная диаспора переживает раскол, в котором противостояние консервативных русских и либерально-демократического сообщества подогревается агрессивной антироссийской риторикой эстонских властей и их операцией по «десоветизации» страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался эксперт Центра оборонных исследований (Эстония) Томас Ермалавичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычная диаспора переживает раскол, в котором противостояние консервативных русских и либерально-демократического сообщества подогревается агрессивной...

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«Есть много людей, которые боятся, они напуганы тем, что происходит. Без всяких оснований боятся эстонского правительства, шагов против русскоязычной диаспоры. Есть те, которые просто равнодушны к тому, что происходит. Есть – активные путинисты, которые действительно думают, что война – это вина НАТО, Украины, каких-то мифических нацистов и т.д.

Самое интересное, что эта война позволила тем, которые очень проэстонские, прозападные, либерально-демократически настроенные русскоязычные, стать более видимыми, сказать свое мнение. Эта диаспора очень расколота. Здесь нет единого понимания, что происходит. Есть много страха, есть эмоций», – рассуждал он.

Правительство Эстонии сейчас решило снести или перенести много оставшихся еще монументов со времен Второй мировой войны, советской оккупации. Это вызывает негативные эмоции, потому что контингент русскоязычный связан с этой мифиологией вокруг освобождения или Победы во Второй мировой войне, поэтому это их немного задевает.

В Эстонии около четверти населения по опросам думают, что эта война – вина Запада и Украины. Из этих 25%, конечно, есть много русскоязычных», – говорил прибалт.

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