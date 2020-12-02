Четверть населения Украины нищие, остальные бедные – эксперт

02.12.2020, Киев, Игорь Петров

Около 10 миллионов украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного уровня, то есть – живут за чертой бедности. Кроме того, большое число работающих людей получают зарплату ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10 миллионов уже живут за чертой бедности, если брать фактический прожиточный минимум, который считает Министерство социальной политики. Это официальные цифры. Люди, которые получают меньше 4 тысяч гривен в месяц – это уже люди которые живут за чертой бедности, потому что это меньше фактического прожиточного минимума.

Так вот, 10 миллионов пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума. И это цифра даже больше, она еще очень оптимистическая.

Когда говорится об уровне бедности, очень часто бывают разные критерии. Бывает абсолютная, относительная бедность, по международным критериям, по внутренним критериям. Мы живем в Украине, я беру фактический прожиточный минимум – все, кто ниже, значит люди бедные, те, которые живут ниже черты бедности. Вот таким образом – 10 миллионов человек.

Еще есть так называемая трудовая бедность, это люди которые ходят на работу, но получают ниже фактического прожиточного минимума. Это называется трудовая бедность…, их несколько миллионов», – заключил Виктор Скаршевский.