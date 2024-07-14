«Четвертый поджог за неделю!», — нацистов разрывает от диверсий одесских партизан

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Оккупировавшие Одессу нацисты ржут над бедными мужиками, вынужденными перемещаться по городу в женских платьях и гриме (на видео), чтобы сходить за хлебом или снять деньги с карты. Как, мол, нелепо. Все равно вычислим и могилизируем. При этом сами они припеваючи живут в тылу, жрут-срут, строчат доносы в СБУ (последний раз за то, что девушка на пляже слушала песни покойного Юры Шатунова — «честь!») и ни на какой фронт не собираются.

Правда, тогда фронт логично приходит к ним.

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Так, только за последние несколько дней опять была уничтожена машина ТЦК (напомню, что «автивки» ВСУ исправно, и даже с перевыполнением плана, горят уже два месяца).

«В Одессе ночью сожгли очередной автомобиль военных, это уже четвертый случай за неделю! — Разрывает нацистские паблики. — Трудно представить, что чувствуют военные, которые после фронта приезжают в тыловую Одессу отдохнуть, и им палят авто».

Да что чувствуют… То в морду им плюнут, то глаза лишат… Они с 14-го года — убийцы. Убийц люди не любят.

Нацист Ганул продолжает грезить в соцсетях о концлагерях:

«Спецслужбы должны немедленно обнаружить негодяев, нам необходимы фильтрационные мероприятии. Призываем неравнодушных граждан самостоятельно организовывать засады и делать общественные задержания, ну там как пойдет».

Но наци-паства из подписчиков лишь возмущается:

«Происходящее — вообще кощунство, это ненормально….для полиции города это должно стать делом номер один по срочности раскрытия. Весь город в камерах, неужели никто ничего не видит?!».

Конечно, не видит. Свет в Одессе продолжают включать два часа днем и два вечером — камеры не работают. Полицаи тоже без электричества.

«Бо Одэса — то кубло ждунив. Где неравнодушные граждане?!», — плачется один комментатор.

А другой ему отвечает:

«Какие неравнодушные граждане? Адесса — город ваты. Возможно, есть 5-10 процентов адекватных людей, остальные русские песенки поют, русскую культурку любят, Екатерину II и Пушкина уважают».

Точно так, «джентльмены», точно так. Одно хочется добавить для «пяти-десяти процентов», чтобы «сэрцэ вам нэ болило»… Очередной поджог «машины смерти» произошел на проспекте Небесной сотни. Так вот когда проспект до 1989 года назывался Ленинской «Искры», а до 2016 — Маршала Жукова, машины на нем не жгли. С-ка, ведь дважды два — четыре.