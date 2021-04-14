Четвертый рейх глумится над гибелью детей и стариков Донбасса

14.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Порошенковскую политику под лозунгом «взорвались кондиционеры» и «они сами себя обстреливают» цинично продолжает группировка Зеленского.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руковдитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Вместо выражения соболезнования семьям погибших от действий Зе-карателей пятилетнего мальчика в Александровском и мужчины в Александровке, «слуги» насмехаются над горем всех жителей Донбасса.

Украинская сторона официально отказалась проводить расследование о фактах гибели ребёнка и мужчины. Можно говорить о том, что «незалежная» делегация призналась в содеянных преступлениях и пытается смыть со своих рук кровь мирных граждан.

Несмотря на достигнутые в июле 2020 года договорённости о прекращении огня, вооружённые бандформирования продолжают обстреливать республики Донбасса. По информации представительства ДНР в Совместном Центре контроля и координации и в переговорном процессе, в период с 30 марта по 2 апреля ВФУ нарушили режим прекращения огня 52 раза, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 492 боеприпаса. Возросло количество применения запрещённых Минскими соглашениями вооружений. Кроме того, согласно отчётам СММ ОБСЕ, зафиксировано наличие запрещённого вооружения и техники ВФУ в нарушение линий отвода и вне мест хранения.

Украинские власти не намерены выполнять Минские соглашения в нынешней редакции, а глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук анонсировал новый план урегулирования конфликта в Донбассе, подготовленный «незалежной» совместно с Германией и Францией.

То есть Зе-власти хотят перечеркнуть документ, одобренный специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, и вместо него подсунуть нам «филькину грамоту» в виде похабных вариаций Минска-2.

Настораживают агрессивные заявления главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе о том, «незалежная» сторона отказывается от участия в переговорах по Донбассу в Минске и считает необходимым перенести их в другое место, например, в Польшу. Таким образом, украинские переговорщики вместе с изменением страны переговоров хотят изменить суть Минских соглашений.

Кравчук, которого многие наивно воспринимали мудрым политиком, оказался кровавым Джокером. Помнится, в 1991 году, будучи кандидатом в президенты «незалежной», Кравчук заливал в уши украинского населения байки о том, что «украинцы и русские веками жили на Украине в мире и дружбе». Он также призывал вместе дать отпор провокаторам, пытающимся посеять рознь между украинцами и русскими, и гарантировал сохранение полнокровных, беспрепятственных связей с Россией.

Выходит, что украинскому населению нужно дать отпор первому президенту страны, который сегодня без стеснения заявляет, что будет «стрелять до последнего (русского) – пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его – сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришёл. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью», – говорит экс-президент и глава украинской делегации в ТКГ.

После таких жестоких высказываний «жовто-блакытного» переговорщика, мы официально можем называть украинских команду политическими и военными преступниками.

Вопиющее нарушение украинской стороной Минска-2 и гибель жителей Донбасса – это беда не только донбассовцев, но и всех жителей Украины. Ведь подлые и продажные Зе-чиновники, угождая кровавому западному режиму, будут устраивать обстрелы и теракты не только в ЛДНР, но и по всей украинской территории, списывая это на «российского агрессора».

Если украинское население самостоятельно не разгромит бандеровский питомник, то будет истреблено этим же Зе-притоном. Ведь, как только «зелёный» фашизм захватит всю территорию «незалежной», будут зачищены оставшиеся в стране мирные граждане, которые сегодня по непонятным причинам боятся изгнать шестого президента Украины, ежеминутно превращающего её в новый, четвёртый рейх.