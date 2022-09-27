Четвёртый день референдума. Чем удивлены иностранные наблюдатели

ДНР — 86,89%, Запорожская область — 66,43%, ЛНР — 83,61%, Херсонская область — 63,58%. Таковы показатели явки по итогам четырёх дней референдума о воссоединении с Россией. Впереди ещё один день голосования.

Международный наблюдатель из Франции Моро Ксавьер Бернард побывал сегодня в Енакиево, Дебальцево и Донецке. Французский эксперт подчеркнул, что у него нет сомнений в результатах референдума.

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«Люди реально счастливые. Я последние 7 лет, когда посещал Донбасс, были и не очень добрые, всегда грустные, потому что они не знали, чего ждать от будущего. Сейчас я увидел в основном женщин. Я думаю, что мужчины или на фронте, или работают. Все женщины, которые организовали голосование, сделали это очень серьёзно. Конечно, это не идеально, потому что есть военные условия. Но сделано было всё, чтобы люди могли голосовать, и это не было опасным из-за «Хаймарсов», – рассказал Бернард.

Общественный активист из Германии, управляющий директор портала Weltnetz.TV Артур Лей побывал в качестве международного наблюдателя в Торезе, Енакиево и Дебальцево. Немецкий гость отметил высокую явку людей, возможность голосовать анонимно, и в целом замечаний не имел. Единственное, он также указал на экстремальные условия проведения референдума как существенное отличие от всего того, что он видел раньше.

В ЛНР работал наблюдатель Исмаил Рефаат Ибрагим Исмаил из Египта.

«Очень было интересно сюда приехать, на самом деле, мне вообще не было страшно, было очень увлекательно общаться с людьми, слушать, как они хотят в Россию. Также было удивительно, что на участках были маленькие дети, которые приходили с родителями голосовать», – поделился египтянин.

«Никаких нарушений и проблем. Впечатляет, что у вас много женщин участвует в голосовании», – добавил гость.

Переводчик объяснил наблюдателю, что очень много мужчин сейчас защищают страну.

Кроме того, делегация иностранных наблюдателей сегодня посетила мемориал жертвам украинской агрессии «Не забудем! Не простим!», почтив память погибших мирных жителей и защитников ЛНР.

«Все эти годы не было расследований преступления, и настало время для того, чтобы люди из Европы приехали сюда и узнали правду. К сожалению, все боятся преследований, когда вернутся на родину. Я напишу большую статью об этом случае», – пообещала наблюдатель из Голландии Соня ван ден Енде.

В Запорожской области работала международный наблюдатель Диа Надер де ал-Андари, посол Венесуэлы в Сирии.

«Мы с товарищем приехали сюда как иностранные наблюдатели, все у нас отлично. Председатель комиссии объяснила вчера, что выборы идут по домам. Был список, в котором было 20 человек, которые должны были проголосовать, но так получилось, что проголосовали больше из того места. Нам гарантируют безопасность. Выборы проходят пока транспарентно», – сообщила она.

Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана был приятно удивлён воодушевлением местных жителей.

«Нам очень понравилось, как технически организован процесс голосования, все очень здорово. Никакого давления нет. Люди, очевидно, давно этого ждали. И мы представляем африканский народ, африканскую молодежь, и полностью поддерживаем избирателей. Понятно, что во многих западных СМИ будут говорить, что на людей оказывалось давление, но мы здесь общались с людьми, выбирали их в произвольном порядке и видели, что они все хотят проголосовать. Полагаем, что любой человек, который верит в демократию, должен поддерживать этот референдум. Мы поддерживаем многополярный мир и видим, что референдум, как раз, направлен на это», – сказал африканский гость.

В Херсонской области референдум можно считать состоявшимся. Явка, еще накануне не доходившая до 50%, за сутки увеличилась почти на 15% и в целом по итогу составляет 63,58%

В этот день международные наблюдатели из африканских стран, Бразилии, Франции, Сербии, Германии, Словакии и Белоруссии посещали разные города области, среди которых Бериславль и Голая Пристань. Иностранные гости удивлялись, что люди приходят на избирательные участки, несмотря на постоянные обстрелы ВСУ жилых районов.

«Это настоящая демократия – у людей есть все права: если хотят сказать да, то говорят да, если нет – говорят нет. Никто ничего не сделает, если кто-то проголосует против. Это полная демократия и свобода. … Я бывал на многих голосованиях и референдумов, но здесь единственное отличие – близость военных действий. Всё в нормах демократического общества …», – рассказывали представители иностранной делегации в сюжете корреспондента RT Arabic Хассана Нассра.