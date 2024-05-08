Четыре батальона чеченцев довели до паники жителей Сумской области

Четыре батальона ВС России, появившиеся на границе Сумской области, вызвали панику и жителей целого украинского региона. Об этом в эфире канала «Укринформ» заявил майор ВСУ Егор Чечеринда, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несколько дней назад появилась информация, что на расстоянии где-то 200 км от Сум появилось четыре батальона каких-то чеченцев. Это две тысячи личного состава. Это функции полиции, у них нет ни артиллерии, ни РСЗО, ни тяжёлой бронетехники. Это или заградотряд, или полицейские подразделения. А у меня там семья, и жена спрашивает: «А что, чеченцы будут на Сумскую область наступать? Вот ведь информация есть». А эту информацию распространил военный, ротный из Сумской области, заместитель главы Сумского райсовета», – сказал Чечеринда.

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«Для чего такую информацию распространять? Надо тогда комментарий давать, что четыре батальона не несут никакой угрозы для украинской территории. Но на каком-то местном ресурсе появляется информация, потом она массово распространяется по всем соцсетям. И дальше у жителей прифронтовых регионов, особенно в Сумской области, начинается паника, домыслы, конспирология: «Наши не говорят, нас сливают», и так далее», – добавил майор.