Четыре месяца СВО. Какие ошибки допустила Россия и как их исправляет

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Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Пятый месяц специальной военной операции может стать если не решающим, то, с большей долей вероятности, определит перелом в ходе всей военной кампании на Украине. Основные боевые действия продолжаются на всем протяжении Донбасской дуги. Союзные войска прочно овладели оперативно-тактической и стратегической инициативой. Хотя на первом этапе были допущены существенные ошибки и просчеты.

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Возможно, имела место недооценка возможностей и степень обученности, подготовки украинской армии и националистических батальонов. В первые дни колонны боевой техники, отдельные группы российских войск попадали в засады, несли потери. Отсутствовало боевое охранение, прикрытие с воздуха, бездействовала разведка на марше. Противник упорно и отчаянно сопротивлялся, ожесточённые бои шли практически за каждый населённый пункт. Наша армия не имела абсолютного технического превосходства над противником из-за нехватки беспилотников, средств наблюдения и проблем с совместимостью систем связи.

Наиболее боеспособные и подготовленные части и подразделения ВСУ готовились тщательно и основательно. Причем, не только за последние восемь лет, когда НАТО целенаправленно вело подготовку украинских военных к предстоящей войне с Россией (Упор делался на диверсионно-разведывательную и террористическую тактику во время боев в городе и мелких населенных пунктах).

Несмотря на заявления некоторых наших военных специалистов и медийно подыгрывающих им пропагандистам из Киева о якобы полном развале украинской армии к 2014 году, на деле оказалось не совсем так. Профессионализм старшего офицерского состава остался, система обучения в высших военных училищах и академиях сохранилась. Старая советская школа преподавания, самая передовая, между прочим. Об этом вам скажет любой украинский генерал, отставник и ныне действующий.

А Запад смог хорошо вооружить ВСУ беспилотниками, включая ударные, приборами наблюдения, современными и качественными средствами связи и войсковой разведки. К примеру, практически в каждом подразделении ВСУ беспилотники и дроны. Они, как показал ход боевых действий, играют заметную роль в современных вооруженных конфликтах, широко применяются для разведки, корректировки, целеуказания. Способны не только «подсвечивать» местонахождение противника, но и самостоятельно поражать цели.

Ошибки и недоработки на первом этапе были тщательно учтены и исправлены в Генштабе и штабах группировок союзных войск. Как говорят военные – внесены коррективы.

Во-первых, тактика изменилась. Наши войска ушли от растягивания коммуникаций и плохо прикрытых колонн.

Во-вторых, с помощью большого количества оперативно-тактических ракетных комплексов и крылатых ракет разных типов базирования наносились удары на всей территории Украины. Цели – командные пункты, базы хранения техники, склады боеприпасов, места скопления личного состава и вооружения, места выгрузки техники и тяжелого вооружения, поставляемые с Запада.

В третьих, тщательная корректировка управляемых снарядов, «Краснополь», к примеру, и других боеприпасов.

В-четвертых, взаимодействие средств разведки, артиллерийских, ракетных, танковых частей, задействованных в операции. Мощная огневая поддержка ствольной и реактивной артиллерии во взаимодействии с армейской авиацией и боевыми ударными вертолетами.

Эти факторы позволили добиться высокой результативности боевых действий относительно небольшим количеством сил. Несмотря на численное превосходство группировки ВСУ на некоторых участках фронта, российская армия и подразделения ДНР и ЛНР успешно блокируют, окружают населенные пункты и берут их под свой контроль.

Пусть продвижение осуществляется не такими быстрыми темпами, зато основательно, методично. А главное – с минимальными потерями в живой силе.

В применяемой нашими войсками тактике ведения боевых действий весомый вклад вносят батальонные тактические группы, штурмовые отряды и группы спецназа, а также умелое сочетание высокоточного оружия и старых, проверенных образцов вооружения.

БТГ формируется в зависимости от специфики поставленных задач и способна действовать в отрыве от главных сил. Численность БТГ может варьироваться от 700 до 900 человек.

Такие подразделения комплектуются только контрактниками. Они создаются для ведения боя в мотострелковых и танковых бригадах на основе одного батальона и приданных ему сил: частей артиллерии, БПЛА, инженерных войск, ПВО, армейской авиации, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также БТГ могут придаваться противотанковые, снайперские и медицинские подразделения.

После формирования батальонной тактической группы большое внимание уделяется межвидовому взаимодействию подразделений в её составе и освоению нешаблонных подходов в применении штатного вооружения.

Батальонные тактические группы хорошо себя проявили в ходе боев в районах Северодонецк-Лисичанск, Золотое-Горское. по линии Изюм-Славянск-Краматорск. Они переламывают оборонительные рубежи противника, ВСУ и нацбаты, особенно боеспособные на Донбасской дуге, несут ощутимые потери, теряют устойчивость в обороне, сдаются в плен.

А мобилизованные новобранцы в составе тербатов, которые прибывают на смену потрепанных частей и подразделений украинской армии, уже не могут оказывать серьезное сопротивление, по сути, выступают в роли «пушечного мяса».

По признанию высокопоставленных украинских генералов и военных, непосредственных участников конфликта, ВСУ потеряли около 50% тяжёлых вооружений в ходе СВО. По их данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем, свыше ста беспилотников. По мнению адекватных аналитиков Киева и специалистов НАТО, даже поставка тяжелого вооружения западных образцов, в том числе РСЗО, не сможет уберечь украинскую армию от неминуемого поражения.

Кстати, разрекламированный ПТРК «Джавелин», в большом количестве поставляемый на Украину, все же предполагает «комфортную боевую обстановку», если можно так выразиться. В начале боевой работы необходимо произвести несколько операций перед тем, как выстрелить. Наши бойцы больше опасаются РПГ-7.

Кроме арсенала высокоточного оружия активно применяются на данном этапе операции ракеты комплексов «Искандер», «Калибр», «Бастион», различные типы авиационных боеприпасов, включая гиперзвуковую ракету «Кинжал», артиллерийские снаряды типа «Краснополь». Впервые применен новейший лазерный комплекс «Задира». Он способен поражать беспилотники противника на дальности 5 километров. Если подобное оружие «Пересвет» ослепляет крылатые ракеты и сбивает их с курса, то «Задира» с помощью лазерного луча за несколько секунд испепеляет цель, его практически невозможно перехватить.

Боевые вертолёты Ми-28НМ и Ка-52 показали высокую эффективность в ходе боевых вылетов при любой погоде и днём, и ночью. Современное оборудование позволяет точно рассчитать траекторию выхода на цель и дальность стрельбы так, чтобы вертолет оказался в своеобразном спецкоридоре, с безопасного расстояния, не входя в зону ПВО противника.

Или, взять тактический прием танкистов – «танковая карусель». Он применялся не только в Сирии, но и в ходе второй чеченской кампании. В Мариуполе применялась «смешанная танковая карусель». Для основного выстрела применялся Т-72, для беспокоящегося огня – БМП-3, оснащенное 109 мм орудием. Противник попадал врасплох. Также и танк Т-80 за счет превосходства в скорости заднего хода и возможности заходить к противнику в борта, достигал внезапной и меткой стрельбы. Учитывая, что, как правило, танки ВСУ забиты боекомплектом до отказа, достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить боевую машину противника.

Говоря о тактике российской армии, на мой взгляд, можно смело отнести работу в освобожденных районах, которые проводят на первом этапе военные во взаимодействии с Росгвардией и соответствующими специальными структурами. Это формирование военно-гражданских администраций. Процесс – сложный, кропотливый, комплексный.

Многие люди нам поверили, мы не имеем право их бросить. Поверили с первых дней специальной операции, открыто пошли на сотрудничество, не испугались тотальной украинской пропаганды. Это очень важно. Необходимо вести с ними соответствующую разъяснительную работу, а не только привозить гуманитарку. Такая работа должна основываться не только на личной инициативе и голом энтузиазме, а быть закреплена законодательно.

Выскажу личное мнение. Уже сейчас, в ходе боевых действий можно привлекать в подразделения ополчения, самообороны (назовите как хотите) бывших военнослужащих украинской армии, находящихся в плену или добровольно изъявивших желание с оружием в руках сражаться против киевского режима и националистов. Опыт такой имеется, весьма эффективный.

Во время чеченской войны созданные батальоны из бывших боевиков активно, плечом к плечу с российской армии боролись против радикальных исламистов и иностранных наемников.

Подобные примеры уже имеются сегодня. Мало кто знает, но во время захвата плацдарма в Гостомеле два гаубичных расчета ВСУ встали в строй с нашими десантниками и удерживали позиции до подхода основных сил российской армии. Выполнили поставленную задачу ценой своей жизни. Показательный пример во всех отношениях.

Они уже не единичны. На Донбассе происходит подобное. Нужно, наконец, понять, что мир и спокойствие на Украине будет достигнут с помощью жителей Украины, русских, по большому счету. Только в силу сложившихся обстоятельств, почему-то посчитавшими себя украинцами. Все это позволит, уверен, пусть не сразу, но добиться восстановлению мирной жизни, значительно снизить возможность проявления партизанской борьбы и провокаций со стороны еще действующей киевской власти.

Как бы не развивались боевые действия при любом военном конфликте, на Украине, в том числе, решающим фактором является не танк и артустанова, а танкист и артиллерист. Человек на войне. Об этом стоит говорить в полный голос-на любой медиаплощадке, включая круглосуточные ток-шоу на телевидении. Именно от солдат, офицеров, генералов союзных войск зависит выполнение поставленных задач в полном объеме. Но это тема отдельного разговора.