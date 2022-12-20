Четыре пятых Киевской области остается без света

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

«Ситуация с электроснабжением остается критической. После недавних атак дронами и ракетных обстрелов возобновление электроснабжения продолжается. Отмечу, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет», – написал чиновник в своейтг-канале.

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По его словам, в результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры «Укрэнерго» применяет экстренные отключения электричества.

«Без света находится 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это больше 30 общин. Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры – больницы, объекты тепло- и водоснабжения. В координации с «Укрэнерго» и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ. Прошу с пониманием относиться к ситуации. русским захватчикам не удастся сломить нашу стойкость. Выстоим перед вызовами и обязательно победим», – резюмировал Кулеба.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ситуации с водоснабжением в столице.

«Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян. Сначала – на нижних этажах домов. Давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян», – написал Кличко.

При этом в прилегающих к Киеву городах – Ирпене, Буче, Боярке и окрестных селах – света нет уже почти двое суток.

Киевские власти говорят, что полностью восстановить энергоснабжение смогут лишь к 23 декабря.