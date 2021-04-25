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25.04.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Коррупция, Украина
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Четыре сгоревших бензовоза и раненые: Разведка ЛНР о пожаре у карателей

Новости Украины

Оборонное ведомство ЛНР опубликовало данные о пожаре в украинской воинской части на Донбассе, в результате которого получили ранения четверо военнослужащих и сгорели четыре бензовоза.

Причиной стала попытка воровства государственного топлива в 182 отдельном батальоне материального обеспечения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время слива бензина военнослужащими батальона произошло возгорание бензовоза. В результате инцидента четверо военнослужащих ВСУ получили ожоги различной степени тяжести, за жизнь одного из них, солдата Якутюк продолжают бороться врачи Северодонецкого военного госпиталя. Кроме того, в результате происшествия полностью уничтожено четыре бензовоза», – говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

В ведомстве подчеркнули, что этот инцидент был заранее спланирован ради списания похищенного ранее топлива.

«Возгорание бензовоза было заранее спланировано начальником службы ГСМ батальона для списания похищенного топлива. В отношении организатора пожара возбуждено уголовное дело, также подлежит увольнению с военной службы командира батальона», – готовится в сообщении.

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