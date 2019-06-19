Четыре составляющих успеха России на молдавском направлении

19.06.2019, Кишинев, Алексей Логофет

События июня 2019 года в Молдавии, безусловно, войдут в мировую историю. Некоторые склонны их называть «новой Ялтой» или «новым Священным Союзом». Впервые за долгие годы Россия, Евросоюз и США оказались в одном альянсе на политическом поле одной отдельно взятой страны постсоветского пространства. Российская Федерация стала ключевым игроком в регионе и оказалась в числе победителей, пусть и неформальных, в процессе разрешения политического кризиса в Республике Молдова.

Почему России удалось то, что не получалось на протяжении долгих лет в других странах бывшего СССР, да и в той же Молдавии в предшествующие годы? На мой взгляд, успеху Москвы способствовали четыре факта.

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Во-первых, победе способствовала удачная политическая конъюнктура. Влад Плахотнюк, объявивший войну России в 2017 – 2018 годах, сумел испортить отношения со всеми западными кураторами Молдавии, и в первую очередь с Евросоюзом. Последней каплей стала отмена результатов выборов мэра Кишинёва летом 2018 года, на которых победу одержал принципиальный противник Плахотнюка Андрей Нэстасе.

В самой Молдавии рейтинг Плахотнюка достиг минимальной оценки ещё в январе 2016 года, когда возглавляемая им Демократическая партия и перекупленные ею депутаты из других фракций в течение получаса проголосовали за назначение правительства Павла Филипа, а бывший президент Николай Тимофти привёл это правительство к присяге под покровом ночи. Россия удачно воспользовалась этим шансом в своих интересах.

Во-вторых, сменились подходы самого Кремля к вовлечению в политические кризисы в других странах. И здесь отчётливо виден контраст с ситуацией на Украине 2013 года, где Москва предпочла иметь дело с дискредитировавшим себя правительством Януковича – Азарова. В случае Молдавии 2019 года Кремль извлёк урок из допущенных ранее ошибок и принял во внимание не только геополитическую ориентацию и риторику тех или иных сил, но и настроения общественного мнения.

Кроме того, Россия просчитала все возможные риски и реакции каждой из стран Запада. И первое, что учла Москва – то, что у Запада нет единства в подходах относительно Молдавии. Если режим Плахотнюка пользовался поддержкой ближайших соседей Молдавии – Румынии и Украины, и в то же время благим расположением Вашингтона (которому Плахотнюку, в том числе через фирмы-лоббисты, удавалось продавать свою русофобию), Европа полностью отказала режиму в поддержке.

Фактически Россия и Евросоюз выступили единым фронтом против режима Плахотнюка, поставив США перед фактом и вынудив признать правительство Майи Санду. В такой ситуации оказать какую-то ни было поддержку молдавскому олигарху означало выставить себя в дурном свете перед жителями Молдовы (в такой же нелепой ситуации оказалась Россия зимой 2013 – 2014 гг., вынужденная поддерживать легитимность абсолютно непопулярного Януковича на Украине).

В-третьих, свою роль сыграл личностный фактор. Дмитрий Козак – опытный государственный деятель и дипломат, которому уже было суждено обжечься о молдавское коварство в ходе подготовки Меморандума о создании общей федерации с Приднестровьем в 2003 году. Для Козака было делом чести довести свою миссию до конца. Козак, в отличие от своего предшественника Рогозина, не позволял себе скандальных эпатажных заявлений. Но он твёрдо озвучил свой посыл для всех политических игроков: Россия с режимом Плахотнюка дело иметь не будет. Что касается щедрых предложений от Плахотнюка в адрес России, здесь Дмитрий Козак выступил в роли ловчего из басни Крылова «Волк на псарне»: «Ты сер, а я, приятель, сед».

И наконец, в-четвёртых, сыграла ставка на президента Игоря Додона и Партию социалистов. Можно их обвинять в чём угодно, но режим Плахотнюка не был бы побеждён без твёрдого выбора Додона и социалистов на последней стометровке забега, без твёрдого отказа Республиканского Совета ПСРМ от любых коалиций с Демпартией, без прорыва в ночь с 7 на 8 июня депутатов от ПСРМ в окружённое и заблокированное здание Парламента, где собрались депутаты от блока АКУМ. Президент Игорь Додон утром 8 июня сделал заявление, в котором обвинил Конституционный суд в узурпации власти. Весь день 8 июня он провёл в обесточенном здании парламента вместе с депутатами от ПСРМ и АКУМ, когда каждую минуту ожидался штурм здания силами батальона спецназа «Фулджер». Президент Молдовы приводил к присяге премьер-министра Майю Санду под генераторным освещением. Этими действиями Игорь Додон вписал своё имя в историю.

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У многих возникает вопрос, не сможет ли Запад руками блока АКУМ организовать такую же политическую ликвидацию Партии социалистов, какую они организовали Плахотнюку и возглавляемой им Демократической партии?

Предпосылки для этого есть. Ни для кого не является секретом абсолютно прозападная и даже проунионистская ориентация достаточно большого числа депутатов от блока АКУМ. Двое из акумовцев – Октавиан Цыку и Юрий Реницэ – выступили против назначения Зинаиды Гречаной спикером Парламента. Будет достаточно легко, в случае раскола коалиции, нанести удар по Партии социалистов объединёнными усилиями АКУМ и демократов, ставших парламентской оппозицией. В любом случае, Игорю Додону и Майе Санду, скорее всего, придётся вновь столкнуться в борьбе за президентское кресло в 2020 году.

Однако на сегодняшний день и у ПСРМ, и у АКУМ есть общее понимание ситуации и намерение полностью очистить политическое поле страны от остатков режима Плахотнюка. Это соответствует настроениям подавляющего большинства населения Молдавии. Любые попытки раскола антиолигархической коалиции по принципу языка, вопросов истории, геополитического вектора или отношения к приднестровскому урегулированию, будут расценены как предательство и работа на олигархов. Поэтому в обозримой перспективе обе составляющие коалиции будут беречь уникальную политическую конструкцию, сложившуюся на политическом поле Молдавии.