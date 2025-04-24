Четыре столпа Запада в Африке, которые падают

Алексей Муратов.  
24.04.2025 23:27
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Африка, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сопротивление


Наверняка многие заметили, что сегодня мир уже не смотрит на коллективный Запад так, как это было до 2022 года. Мировое национально-освободительное движение начало набирать силы как раз после того, как Россия полностью отказалась идти на поводу у Запада. Именно после начала СВО на Украине значительно пополнились ряды стран БРИКС, а многие страны принялись вышвыривать из своих правительственных зданий прозападных чиновников и управленцев.

Об этом в авторской колонке для «ПН» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Наверняка многие заметили, что сегодня мир уже не смотрит на коллективный Запад так, как...

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Сигналом к изменениям послужили действия России, которая, к слову, ещё до распада СССР поддерживала мировой интернационализм и борьбу с угнетением.

И пусть мир ещё далёк от всеобщей независимости стран, но уверенно идёт по пути национального освобождения. И одним из главных примеров сегодня можно назвать бывшие африканские колонии Франции, которые получили независимость в период 1960-х годов.

Но, как ещё в позапрошлом веке говорил премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли:

«Колонии не перестают быть колониями из-за того, что они обрели независимость».

Ведь множество стран Африки до сих пор живут по колониальным схемам Запада, который сохраняет свой контроль через финансовые системы, корпорации и военные базы в этих странах. Пусть африканские страны и считаются суверенными государствами, но на деле их бюджеты, ресурсы и даже внешняя политика зависят от Вашингтона, Парижа, Лондона и других метрополий. Иными словами, эта форма внешнего управления не очень отличается от колониализма, она замаскирована под партнёрство и тщательно охраняется странами Запада с помощью четырех столпов влияния.

ВАЛЮТА

Главнейшим инструментом экономического порабощения для Запада в Африке, безусловно, можно назвать валютные союзы, такие как африканский франк (CFA). А отсутствие национальной валюты является главным препятствием любой страны к обретению суверенитета на самых начальных этапах. Ведь тот же CFA полностью зависит от Банка Франции, а 50% его резервов хранятся в Париже, что привязывает экономики его бывших колоний к евро, убивает конкурентоспособность, а Франция получает миллиарды от хранения резервов в убыток другим. Кроме того, эти страны имеют постоянный доступ только к 15-30% собственных денег.

ЭКОНОМИКА

Западные корпорации контролируют ключевые отрасли своих бывших колоний и фактически осуществляют их экономическую эксплуатацию, добывая в Африке нефть, газ, уран и прочие ценнейшие ресурсы, при этом управляя такими отраслями, как порты, логистика, коммуникации и т.д.

К примеру, западная нефтегазовая компания Total Energies доминирует в нефтяном секторе Габона и Конго. Лидер в атомной промышленности Orano выкачивает уран из Нигера, а французский транспортный конгломерат Bolloré управляет портами и логистикой в Кот-д’Ивуаре и Того. К тому же западные телекоммуникационные компании вроде Orange монополизируют телекоммуникации почти всей Африки. И это лишь примеры некоторых компаний, щупальца которых глубоко и намертво проникли в нервную систему чужих экономик.

Эти и многие другие компании добывают африканские ресурсы за бесценок и часто устраивают в Африке экологические катастрофы, что радикально вредит африканским народам, но зато приносит колоссальную прибыль Западу.

Та же Республика Нигер, несмотря на седьмое место в мире по добыче урана и неплохие запасы угля и нефти, имеет добрую половину населения, которая живёт менее чем на $2 в день. И это ещё относительно хороший показатель для ряда стран Африки. В некоторых африканских странах считается нормой, когда целая семья живёт на $20 в месяц. И это нельзя котировать привычным термином «за чертой бедности». В тех же Штатах рядовой бездомный получает от своего правительства около $300 в месяц просто за то, что он ничего не делает.

Как думаете, откуда у правительства США такая щедрость? Может быть от того, что вся Америка лишает нормальной жизни народы Африки, а потом размазывает прибыль от этих лишений на собственный бюджет?

АРМИЯ

Содержать и обслуживать такую обстановку в бывших колониях нельзя без определённого «жандарма с дубинкой», роль которого выполняют военные базы, расположенные почти в каждой африканской стране. Снова-таки, та же Франция с помощью своего военного присутствия шесть раз вмешивалась в конфликты африканских стран, проводя «внешние операции» и помогая прийти к власти наиболее лояльной странам Запада силы.

В основном официально военные базы находятся в Африке «для борьбы с терроризмом», но на деле они защищают интересы транснациональных корпораций, а правительства стран Запада сами же способствуют развитию терроризма на Чёрном континенте, чтобы потом героически с ним бороться.

КУЛЬТУРА

Язык, как ещё один инструмент власти, является местным языком общения бизнеса, дипломатов, культурной и научной сфер. Запад активно блокирует переход африканских школ на другие языки, а местные элиты получают образование во Франции, в Англии, в США, воспитываясь в условиях любви и раболепия к «белым господам».

В результате всё вокруг подчинено бывшим метрополиям. Суды полностью копируют западное законодательство, игнорируя местные менталитет и традиции, а СМИ зависят от заморского финансирования.

АФРИКАНСКИЙ «ЕВРОСОЮЗ» ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

Единые СМИ, образование, законодательство, присутствие иностранного блока военных баз (словно искажённое НАТО), западный капиталистический образ саранчи транснациональных корпораций и единая валюта… Всё это очень похоже на кальку Евросоюза на минимальных настройках и выглядит как насмешка над образом цивилизованного сообщества. Африка объединена в один механизм по перекручиванию человеческих жизней и превращению их в чистую прибыль для Запада.

Схожесть Африки со структурой Евросоюза не случайна, ведь и сам ЕС проектировался для удобства им управлять извне. Единая валюта евро, общие законы, границы и политика лишают европейские страны самостоятельности так же, как и Африку.

Даже военный блок НАТО, который по идее, формировался с целью защиты Европы, на деле выполняет функцию рэкета в других странах и позволяет США размещать свои военные базы и осуществлять военное присутствие на другом континенте. В результате в странах ЕС постоянно находятся чужие войска, которые вполне могут выступать средством принуждения для воплощения чужих интересов.

Так что – и в этом ЕС не сильно отличается от Африки. Всё те же столпы влияния. Разница только в том, с чьей экономики снимают больше сливок транснациональные корпорации. Ведь и ЕС находится под чужим культурным влиянием, когда его граждане принимают противоестественные человечеству ценности, которые транслируются через подконтрольные транснациональным корпорациям СМИ.

Данную систему четырёх столпов влияния для ЕС и Африки выстраивали крупнейшие держатели активов в мире. Сегодня они трансформировались в так называемую большую тройку компаний – BlackRock, Vanguard и State Street, за которыми Ротшильдам, Виндзорам и прочим династиям легче прятать собственные владения. И там, где есть хотя бы какое-то упоминание одной из трёх корпораций, обязательно замешаны все. Потому что эти компании владеют друг другом и практически подчинили себе треть мира.

Так что им какие-то президенты, канцлеры и премьеры? Особенно, если учесть, что практически любой западный «лидер» находится под колпаком у большой тройки. Как, к примеру, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который занимал должность председателя немецкого подразделения BlackRock. Он был вынужден покинуть свой пост из-за критики в тесной связи с финансовым лобби и поддержке интересов транснациональных корпораций. И это один из немногих случаев, преданных огласке. Остальные национальные «лидеры», вроде Макрона, просто не были замечены в подчинении большой тройке.

Как видим, в ЕС так же, как и в Африке, нет своих национальных лидеров. Есть марионетки, поклонники и сотрудники транснациональных корпораций, которые через всё те же упоминаемые в Африке TotalEnergie, Orano и Bolloré выкачивают ресурсы из Африки и ЕС на пользу прежних хозяев мира.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

С Европой всё понятно, но страны Африки уже давно пытаются снять с себя рабовладельческий хомут Запада. Ещё до массовой деколонизации Африки Советский Союз распространял своё влияние по Чёрному континенту и заложил в нём базу для самостоятельности, зарождая в порабощённых народах дух свободы от западных господ.

СССР установил дипломатические отношения практически со всеми государствами континента, после чего оказал им значительную помощь, способствуя их торгово-экономическому развитию. Советский народ оказывал всяческое содействие в создании национальных вооружённых сил стран Африки, строил для них промышленные предприятия и возводил объекты инфраструктуры, такие как ГЭС и ТЭЦ, нефтеперерабатывающие, машиностроительные и металлургические заводы.

Усилиями советского народа в Африке строились школы, создавались учебные и исследовательские институты и центры. Кроме того, Москва, Ленинград, Калининград, Минск, Харьков, Киев, Львов и многие другие города Советского Союза открывали двери своих учебных заведений для множества африканцев.

Именно поэтому у народов Африки есть серьёзная база знаний, которую закладывали в умы африканских выпускников в советских, а позже и российских вузах. Их образ мысли отделён от западного, а их цели противоположны Западу.

Однако после распада СССР интернациональная миссия в Африке была приостановлена на долгие годы. Но после 2022 года многое изменилось. Африка получила импульс и взяла курс на полную и окончательную деколонизацию. Из некоторых стран были выгнаны западные военные, как, например, в Мали и Буркина-Фасо в 2023 году, когда французская армия была обвинена в неоколониализме, а примеру этих стран последовали Нигер, Чад, Сенегал и Кот-д’Ивуар, которые тоже расторгли свои соглашения с Францией о военной помощи.

И это не единственный переломный момент, показавший, что Африка больше не готова терпеть диктат Запада. В 2024 году страны Западной Африки взяли активный курс на уничтожение африканского франка, что не устраивает Францию и её хозяев, которые от управления африканской валютой получают огромные доходы и политическое влияние. Однако поезд ушёл. Сегодня Западная Африка запланировала к 2027 году ввести собственную коллективную валюту «эко», независимую от Запада.

После 2022 года африканские страны активнее начали выступать против культурного иностранного доминирования, в частности, против прозападных СМИ. Многие страны приняли альтернативу военной помощи от России и Китая, которые, кроме всего прочего, действительно инвестируют в развитие стран и не работают на их опустошение. К тому же, в Африке ещё жива память о пользе взаимоотношений с соцлагерем. Поэтому доминирование западных корпораций в странах Африки рано или поздно начнёт спадать, и их экономическая эксплуатация тоже остановится.

Конец эпохи доминирования Запада в Африке подходит к концу. И пусть до полного освобождения бывших колоний ещё не так близко, но движение в этом направлении уже идёт. Лёд тронулся после 2022 года. Именно тогда Россия показала миру, что время однополярной системы подошло к концу.

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