Четыре жителя Бахчисарая получили длительные тюремные сроки за экстремизм

24.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам тюремного заключения четверых жителей Бахчисарая – членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Об этом в своем блоге сообщил адвокат осужденных Эмиль Курбединов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в колонию отправились Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов и Ремзи Меметов. Согласно решению суда, Мамутов, как организатор ячейки и вербовщик, получил 17 лет колонии строгого режима, а его соратники – по девять лет.

Следователи установили, что целью деятельности ячейки было «устранение неисламских правительств и поэтапное установление исламского государства».

Указанные лица были первыми членами группировки, которых задержали крымские силовики по делу «Хизб-ут-Тахрир».

В поддержку подсудимых собралось несколько десятков их сторонников, прибывших из Крыма. Они провели пикет и молебен, но это не помогло избежать наказания обвиняемым.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией значительная часть «хизбов» покинула полуостров, переехав на Украину. В украинские времена группировка открыто действовала в Крыму, проводя митинги и конференции в Симферополе.

В Российской Федерации деятельность «Хизб ут-Тахрир» признана террористической и запрещена решением Верховного Суда РФ в феврале 2003 года на основании представления Генеральной прокуратуры РФ, по инициативе и на основании материалов ФСБ России.