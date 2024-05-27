«Четырнадцать предателей»: молдавская общественность осуждает подписантов «Пакта за Европу»

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Молдавские общественные деятели, журналисты и блогеры в негодовании от подписания рядом политформирований «Пакта за Европу» совместно с партией Майи Санду «Действие и солидарность».

Основная доля критики раздаётся в адрес партий и политиков, называющих себя оппозицией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«14 предателей. Именно так, ведь они сегодня своими подписями предали «светлый, европейский путь». Почему другие партии, подписывающие этот пакт, не реагируют на явные нарушения прав человека в Молдове? Этим вы покрываете преступный режим, который за несколько лет установил жёсткую диктатуру. Конечно, с подачи Майи Санду. Незаконные обыски, задержания, проевропейский референдум в день выборов президента – это только верхушка айсберга преступной группировки в Молдове», – отреагировал на это в своём телеграм-канале депутат парламента Молдовы, член парламентской группы «Победа» Александр Нестеровский.

«Уважаемые, вы поддержали пакт за Европу Санду, референдум Санду, а значит избрание Санду на должность президента. Вы все считаете себя оппозицией? А чем вы отличаетесь от «Действия и солидарности»? А не лучше сразу голосовать за них, чем за вас? Вам же придётся делать то же самое и выполнять те же указания из ЕС, понимаете?», – задаёт вопрос его коллега, депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

«Те, кто подписали этот пакт, отныне больше не могут жаловаться на власть. Потому как показали готовность действовать с ними вместе. Жаль. Разочарована», – отметила в социальной сети телеведущая Людмила Бельченкова.

«Подписать Пакт за евроинтеграцию с партией «Действие и солидарность» – всё равно что подписать Пакт за соблюдение прав человека с Гестапо», – уверен лидер движения «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Журналист Дмитрий Чубашенко обратил внимание на то, что лидеры некоторых политформирований предпочли не пачкаться, подписывая этот документ.

«То, что Игорь Гросу, Ион Кику, Ион Чебан лично не подписали “Пакт за/для Европы”, отправив на эту церемонию своих замов, подтверждает несерьезный характер этой “проевропейской” клоунады и нежелание лидеров основных проеэсовских партий пачкаться, ставя свою подпись под соглашением», – написал он в своём телеграм-канале.

Политолог Владимир Букарский уверен, что Санду и её подручные постараются запретить все партии, выступающие за суверенитет и независимость Молдовы – а значит, по его мнению, против евроинтеграции.

«Но все подписанты зря рассчитывают стать единственной легальной оппозицией: ни у одного порядочного человека не поднимется рука поставить штамп напротив их запятнанного имени или символа», – написал Букарский в своём телеграм-канале «Мега-Ватник».