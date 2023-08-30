ЧФ РФ поставил на поток ликвидацию украинских катеров с диверсантами

После ночного удара по украинским десантным катерам, о котором писал «ПолитНавигатор», российская армия уничтожила еще, как минимум, два в течение дня.

Удары наносились в районе острова Змеиный морской авиацией ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный аналитик Михаил Звинчук, автор телеграм-канала «Рыбарь» подтверждает утреннюю информацию о том, что в ночь на 30 августа на Крым были отправлены, как минимум, девять быстроходных катеров с разведгруппами ГУР и ССО. Они планировали высадить десант у мыса Тарханкут, а использовали для этого уже не в первый раз заброшенные нефтяные платформы «Черноморнефтегаза»:

«Сначала группы снабжения доставили горючее и продовольствие на газодобывающую установку «Безымянная», после чего из порта Вилково друг за другом выдвинулись катера по маршруту остров Змеиный — установки «Безымянная» — «Одесская» — «Штормовая». Вылазка была приурочена к так называемому «дню памяти защитников» Украины. По замыслу, украинские формирования должны были показать эффективность проведения десантных операций в Крыму».

Но не случилось – российские Су-24 и МиГ-29 морской авиации ЧФ нанесли удар четырьмя кассетными бомбами РБК-500. Как результат – ВСУ лишились от двух до четырех катеров, а остальные спешно ретировались к острову Змеиный, где их встретил эвакуационный отряд.

«В очередной раз отмечаем реакцию российского командования на изменения в характере действий противника. После одной пиар-вылазки ДРГ ВСУ на Тарханкут были предприняты нужные меры: на этот раз отряды ГУР не сумели подобраться к Крыму», – отмечает Звинчук.

В комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин подчеркнул, что попытки высадить украинский десант в Крыму – это разведка боем. Так украинское командование проверяет готовность сил обороны полуострова к отражению атак с моря. При этом, пиар-акции киевского режима оборачиваются потерей самых профессиональных и обученных кадров:

«Мне это напоминает прошлый год, когда они потеряли столько спецназа и авиации для того, чтобы установить контроль над островом Змеиный, хотя мы сами ушли оттуда. Потому что там же не посадить просто мобилизованного в метро в эти катера – посадили людей, которых готовили, это силы спецопераций, так что это знаковый момент. Если они уже и этих не жалеют ради пиара и проведения разведки боя. Но объективно, высадочных средств у них нет – нужно иметь десантные корабли для того, чтобы проводить серьезные операции, а этого у них нет».