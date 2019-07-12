12.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
История, Политика, Россия, Украина
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Чьи дома в Крыму заняли украинцы

Достаточно большой процент этнических украинцев в Крыму – это переселенцы из УССР, которые ехали на юг и заселялись в опустевшие дома после массовой высылки с полуострова обвиняемых в коллаборационизме во время гитлеровской оккупации.

На такую деталь в ходе пресс-конференции в Москве обратил внимание первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известный экстремист, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров обрушился на Россию и призвал ПАСЕ принять, наконец, меры – говорит: «Хватит, надо наказать Россию, из Крыма изгоняются крымские татары, их дома заселяют русские, в застенках ФСБ сидят крымские татары, Россия готова то же самое повторить в других регионах Украины».

Пришлось напомнить членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, что после депортации в 1944 году крымских татар из Крыма, в общем-то, дома их заселяли как раз жители Украины, оттуда и появилось такое большое население тогда украинцев этнических», – заметил сенатор.

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