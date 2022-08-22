Чичерина призвала создать информационный СМЕРШ

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Новости Украины

Создать информационные войска для работы в информационном поле и реагирования на происки врагов – с таким предложением в программе «Политотдел» выступила помогающая Донбассу с первых дней войны российская рок-певица Юлия Чичерина.

Без информационного СМЕРШа вести патриотическую линию в социальных сетях и СМИ невозможно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что это удар врага, – подчеркнула исполнительница. – Деморализация, ложь, перевернутые факты – это все просто удары врага, это война. А люди реально боятся написанной в их отношении ненависти, а эта информация еще более опаснее и сильнее бьет».

По словам певицы, информационная война не прекращалась с момента окончания Великой Отечественной. Это война за умы, за сознание, за отношение к жизни. Американская система, насаждаемая как единственно верная с момента распада СССР, воспитала общество потребителей, в котором сытый человек абсолютно равнодушен к горю соседа.

«Нужен фронт, нужна информационная армия со своей идеологией, со своими приемами, – считает Чичерина. – Типа СМЕРШа… Должны быть специальные информационные службы, которые следят именно за той информацией, которую употребляют люди».