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Курс рубля укрепился за три года СВО.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью каналу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тысячи санкций ввели, ничего реально не сработало. Курс рубля в конце прошлого года был 108-120. А сейчас курс 86, а был даже 85. То есть они еще и здорово укрепили рубль за время войны. Еще чуть-чуть, и он будет, как до войны. Пока у них все получается из-за того, что они валюту никуда деть не могут. Рубль прекрасно балансирует», – рассуждал Чичваркин.

Он с горечью констатировал, что при такой ситуации Россия может воевать бесконечно долго.