Чичваркин: «Грозные санкции» Запада – абсолютный блеф

Запад никогда не отважится ввести против России по-настоящему жесткие санкции.

Об этом беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Привернули кран с газом чуть-чуть. Отсюда сразу визг поднялся. Цена до сих пор за гранью добра и зла. Понятно, что «поток» подключат. Все, что в российских недрах, нужно Западу…

Никаких реальных санкций не будет. Им нужен алюминий, вывели «Русал» из-под санкций, а Дерипаску оставили. Это все, что об этих санкциях нужно знать… Жулики они все, политики очень слабые, зависят от левоватого электората своего. А у нас политики ни от чего не зависят», – сказал Чичваркин.