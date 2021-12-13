Чичваркин: «Грозные санкции» Запада – абсолютный блеф

13.12.2021  22:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Запад никогда не отважится ввести против России по-настоящему жесткие санкции.

Об этом беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад никогда не отважится ввести против России по-настоящему жесткие санкции. Об этом беглый российский...

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«Привернули кран с газом чуть-чуть. Отсюда сразу визг поднялся. Цена до сих пор за гранью добра и зла. Понятно, что «поток» подключат. Все, что в российских недрах, нужно Западу…

Никаких реальных санкций не будет. Им нужен алюминий, вывели «Русал» из-под санкций, а Дерипаску оставили. Это все, что об этих санкциях нужно знать… Жулики они все, политики очень слабые, зависят от левоватого электората своего. А у нас политики ни от чего не зависят», – сказал Чичваркин.

По его словам, от царящей на Западе атмосферы русофобии страдают только небогатые люди.

«Если ты пришел с русской фамилией открывать счет на 10 тыс фунтов, тебя пошлют. Если у тебя есть 2-3 миллиона, уже подумают и будут рассматривать. А если у тебя есть 50 млн, тебя поцелуют в попу и откроют счет. А если у тебя 600 – еще и ублажат всеми известными способами. Так эти санкции и работают. Они бьют только по обычным людям», – сказал Чичваркин.

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