Чичваркин грубо разбил украинский информационный пузырь

Елена Острякова.  
22.03.2024 21:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 709
 
Госизмена, Дзен, Диверсии, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Бизнесмен-иноагент, аферист и подонок Евгений Чичваркин разбил иллюзии украинской телеведущей Юлии Литвиненко, которая была уверена, что банда наемников ВСУ «легион свободной России» держит под контролем Белгородскую область. Накануне она взяла интервью у беглого пиарщика из Башкирии Ростислава Мурзагулова, и тот рассказал ей, как будут строить «прекрасную Россию будущего» на «отвоеванной» территории.

Литвиненко попыталась продолжить эту тему с Чичваркиным на украинском ютуб-канале Новыны.Лайв, но ее постигло жесткое разочарование, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бизнесмен-иноагент, аферист и подонок Евгений Чичваркин разбил иллюзии украинской телеведущей Юлии Литвиненко, которая была...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Простите, а какая территория контролируется повстанцами?», – не понял лондонский ресторатор вопрос восторженной украинки.

«Белгород», – бодро откликнулась Литвиненко.

«Нет, она не контролируется повстанцам», – грустно сказал Чичваркин.

«Как же она не контролируется?», – не унималась телеведущая.

«Она контролируется из Москвы. Они на какое-то время зашли и вышли», – ответил иноагент.

«Но они по-прежнему наносят удары», – продолжала настаивать Литвиненко.

«Они наносят удары, но территория не контролируется никем, кроме МВД, ФСБ и армии России. Это передергивание фактов», – начал раздражаться Чичваркин.

«Вы полагаете…, – расстроилась пропагандистка, но все-таки продолжила, – Давайте тогда установим историческую справедливость. Означает ли это, что Легион свободы России не имеет достаточно арсеналов, чтобы удерживать эту территорию. Мы говорили с их представителями, и они готовы идти просто на Москву. Есть ли у них поддержка?».

«Легион свободной России не так хорошо знают в России все еще», – ответил грустный Чичваркин.

Он попытался ободрить украинскую подругу, сказав что «молодых и отчаянных» россиян наемничество в ВСУ привлекает, но получилось не очень.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть