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Бизнесмен-иноагент, аферист и подонок Евгений Чичваркин разбил иллюзии украинской телеведущей Юлии Литвиненко, которая была уверена, что банда наемников ВСУ «легион свободной России» держит под контролем Белгородскую область. Накануне она взяла интервью у беглого пиарщика из Башкирии Ростислава Мурзагулова, и тот рассказал ей, как будут строить «прекрасную Россию будущего» на «отвоеванной» территории.

Литвиненко попыталась продолжить эту тему с Чичваркиным на украинском ютуб-канале Новыны.Лайв, но ее постигло жесткое разочарование, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Простите, а какая территория контролируется повстанцами?», – не понял лондонский ресторатор вопрос восторженной украинки.

«Белгород», – бодро откликнулась Литвиненко.

«Нет, она не контролируется повстанцам», – грустно сказал Чичваркин.

«Как же она не контролируется?», – не унималась телеведущая.

«Она контролируется из Москвы. Они на какое-то время зашли и вышли», – ответил иноагент.

«Но они по-прежнему наносят удары», – продолжала настаивать Литвиненко.

«Они наносят удары, но территория не контролируется никем, кроме МВД, ФСБ и армии России. Это передергивание фактов», – начал раздражаться Чичваркин.

«Вы полагаете…, – расстроилась пропагандистка, но все-таки продолжила, – Давайте тогда установим историческую справедливость. Означает ли это, что Легион свободы России не имеет достаточно арсеналов, чтобы удерживать эту территорию. Мы говорили с их представителями, и они готовы идти просто на Москву. Есть ли у них поддержка?».

«Легион свободной России не так хорошо знают в России все еще», – ответил грустный Чичваркин.

Он попытался ободрить украинскую подругу, сказав что «молодых и отчаянных» россиян наемничество в ВСУ привлекает, но получилось не очень.