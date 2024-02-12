Чичваркин: «На Западе всё меньше желающих жрать омаров в поддержку ВСУ»

На Западе растёт усталость от войны. Поддерживающие Украину фонды и терпение европейцев «сокращаются и асимптотически идут к нулю».

Об этом в эфире подконтрольного экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил беглый иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У либерала поинтересовались о настроениях на Западе, и будет ли он устраивать, как в прошлом году, «благотворительный ужин» в честь даты начала СВО на Украине, выручка от которого идёт на нужды ВСУ.

«Безусловно, есть [усталость от войны]. Фонды пусты. Если раньше люди готовы были втягиваться, помогать, счета оплачивали с удовольствием – и на ужины приходили. Вот, сейчас мы наскребём, безусловно, у нас ужин 24 числа, наверное, он будет компактным и небольшим, и это не будет сдвоенный ужин, как в прошлом году.

В прошлый раз мы собрали 470 тысяч за 24-е число. И несмотря на то, что мне, в том числе из Украины, прилетало: «Как вы можете жрать омаров в год трагедии?». А мы отправили огромное количество турникетов, и я привёз три тонны очень сложных медикаментов, которых тогда на фронте практически не было. Не могу сказать вслух, потому что они подлицензионные.

Сейчас, если получится 150 тысяч, я буду считать, что мы абсолютно феноменально молодцы. То есть сократилось вот на столько. Так или иначе, мы будем продолжать это делать, просто, и фонды, и терпение, и усталость – оно всё сокращается и асимптотически идёт к нулю», – пожаловался подонок.