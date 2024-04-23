Чичваркин: Юлия Навальная не скажет чей Крым

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Подавляющее большинство россиян выступает за мир с Украиной, но не хочет отдавать ей территории.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент и аферист Евгений Чичваркин заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрос на мир огромный. Отдавать Крым никто особо не собирается, будем предельно честны. По Донбассу очень разные мнения, зависит от образования и сколько они смотрели телевизор. А запрос на мир – 75%», – развел капитулянтскую пропаганду Чичваркин.

Он утверждает, что стоящая на пацифистских позициях вдова блогера-экстремиста Юлия Навальная легко выиграет «честные выборы» в России. При этом Чичваркин наотрез отказался озвучить позицию своей подруги по Крыму, чтобы не портить ей карьеру, поскольку русский народ «массово заблуждается, и нужно применять хитрость».

«Узелок, который завязал Путин в 14-м году с Крымом, сложный. Это узелок с приделанной миной. Эта мина – российское общественное мнение. Если любой человек, будучи российским политиком, скажет, что безоговорочно и немедленно отдам Крым Украине, он моментально перестает быть российским политиком и лишается всех шансов на первое место», – трепался аферист.