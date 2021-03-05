Чичваркин объявил 80% россиян неполноценными

05.03.2021, Москва, Елена Острякова

80% россиян «соображают хуже, чем собаки», и поэтому должны быть лишены избирательных прав.

Об этом в интервью youtube-каналу SVTV заявил бежавший в Лондон российский либеральный бизнесмен Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал российское общество «больнющим со всей этой чудовищной смесью рабства, социализма и набожности в голове».

«Перед тобой в 80% случаев люди, которые нуждаются в психической или психологической реабилитации. Они травмированы сотнями лет сменяющих друг друга режимов, базирующихся на насилии. Иногда на слепом насилии, иногда на крайне бессмысленной жестокости. Люди в таком состоянии, будем честны, недееспособны. Они не могут голосовать, они не могут принимать правильные осознанные решения по жизни, потому что они неправильно оценивают себя в этом мире», – сказал Чичваркин.

Он пояснил, что такие мысли посетили его после того, как он узнал о положительной реакции россиян на арест Навального. Бизнесмен считает, что в России нужно применить практику Эстонии, которая объявила всех русских негражданами и лишила избирательных прав.

«Я когда слушаю «отряды Путина», я все время думаю о том, что правильно будет сделать аккуратную мягкую переэкзаменовку. Мы же не даем шизофреникам, алкоголикам или наркоманам голосовать или садиться за руль. Мы не даем голосовать медузам или собакам. Почему существа, которые соображают хуже, чем собаки, могут голосовать? Они будут голосовать за какого-нибудь Дугина или Ралдугина», – сказал Чичваркин.