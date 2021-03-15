Чичваркин отменил либеральный переворот в России – «не раньше чем через 25 лет»

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Европа не посмеет ввести серьезные санкции против России.

Об этом в интервью youtube-каналу «И Грянул Грэм» заявил сбежавший в Лондон российский бизнесмен Евгений Чичваркин., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем реалистами: никаких санкций, которые на что-то повлияют, не будет. Потому что Европа безвольна. Путин потому так общается, что погрязшая в социализме, бюрократии, поисках способов не работать и украсть свободу, Европа безвольна. Ею управляют социал-популисты. Путину никто не может ничего поперек сказать», – сказал Чичваркин.

Он надеется, что ситуация в России может измениться только после того, как сформируется «поколение с устойчивым уважением к частной собственности». По подсчетам Чичваркина, это произойдет через 25 лет.