Чичваркин поиздержался в Лондоне и едет в Киев читать лекции о Саакашвили

Чичваркин поиздержался в Лондоне и едет в Киев читать лекции о СаакашвилиНовости Украины
Бежавший в Лондон российский делец Евгений Чичваркин считает Украину «доброй мачехой».
Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Киеве был с частным визитом, встречался с друзьями и договорился о большом выступлении, которое будет 9 октября во Дворце Украина. Родина временно оккупирована, поэтому езжу к доброй мачехе вместо злой мамы», – паясничал Чичваркин.
Он на все лады расхваливал Украину. При этом бизнес там он открывать не собирается.
Также беглый коммерсант поддержал Михаила Саакашвили, который на днях вернулся в Грузию, где сел в тюрьму.
«Таких кровожадных наций, как мы и белорусы, в целом не так много. Поэтому и в Украину можно въехать, и в Грузию, если ты не оголтелый террорист. А поехал, значит, все подсчитал. Не нужно сбрасывать со счетов его гиперактивный мозг и достаточно высокий IQ.
Этот человек очень быстро соображает и очень быстро учится. И он точно жил этим реваншем с 2013 года, точно понимал, что делает, точно все взвесил и поехал именно тогда, когда почувствовал поддержку», – бредил Чичваркин.
Спасибо!
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