Чичваркин поиздержался в Лондоне и едет в Киев читать лекции о Саакашвили

04.10.2021 21:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Бежавший в Лондон российский делец Евгений Чичваркин считает Украину «доброй мачехой».

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве был с частным визитом, встречался с друзьями и договорился о большом выступлении, которое будет 9 октября во Дворце Украина. Родина временно оккупирована, поэтому езжу к доброй мачехе вместо злой мамы», – паясничал Чичваркин.

Он на все лады расхваливал Украину. При этом бизнес там он открывать не собирается.

Также беглый коммерсант поддержал Михаила Саакашвили, который на днях вернулся в Грузию, где сел в тюрьму.

«Таких кровожадных наций, как мы и белорусы, в целом не так много. Поэтому и в Украину можно въехать, и в Грузию, если ты не оголтелый террорист. А поехал, значит, все подсчитал. Не нужно сбрасывать со счетов его гиперактивный мозг и достаточно высокий IQ. Этот человек очень быстро соображает и очень быстро учится. И он точно жил этим реваншем с 2013 года, точно понимал, что делает, точно все взвесил и поехал именно тогда, когда почувствовал поддержку», – бредил Чичваркин.