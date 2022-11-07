Чичваркин покаялся перед молдаванами за поддержку Путина

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Беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин глубоко раскаивается в том, что он агитировал за президента РФ Владимира Путина на выборах 2007 года.

Об этом он заявил в интервью молдавскому прозападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был 2007-й. Это была моя ошибка, за которую я много раз повинился. Это было коллективное решение, но отвечаю за него я. Это клеймо на моей биографии. Это, и еще пара очень некрасивых вещей, которые я сделал ради денег, ради спасения компании. Этого можно было не делать. И это нужно было не делать. Я совершил ошибку, достаточно тяжелую для моей репутации. 15 лет прошло, а мне это вспоминают каждый день», – плакался Чичваркин.