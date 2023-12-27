Чичваркин пожаловался, как Запад унижает представителей «прекрасной России будущего»

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Если раньше Запад выкачивал из России умы, то сейчас, в ответственный момент войны, делается с точностью до наоборот – бежавших из РФ «от призыва и несвобод» своим свинским отношением буквально заталкивают назад на родину.

Об этом в эфире украинского канала «Сейчас» заявил бежавший из России иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через какое-то время планируется форум всех иноагентов. Все, кого назвали иноагентами, это оказались лучшие представители бизнеса, творчества, интеллигенции, при этом – у которых осталась совесть. По сути, это цвет нации, нас отфильтровали, несколько сотен человек, которые в целом – это прекрасная Россия будущего, уже промаркированы как иноагенты. За пару-тройку странных исключений, это всё очень приличные люди», – трепался аферист Чича. «Нам, по большому счёту, нужно первое – одно совместное заявление, осуждающее войну, осуждающее Путина. И уж простите, осуждающее борьбу с русскими, вместо того, чтобы бороться с путинским режимом, с теми русскими, которые уехали, удрали от призыва или от несвободы, и которых просто по паспорту преследуют, загоняют к Путину назад», – пожаловался Чичваркин.

По его словам, половина из тех, кто уехал из России в начале СВО, уже вернулись на родину.

«А уехали люди очень образованные, люди с хорошим достатком, с деньгами, с языком, и они сейчас постепенно возвращаются, потому что в России у них есть хорошая высокооплачиваемая работа, не нужно унизительно просить открыть счёт, унизительно просить и ждать, пока тебе через несколько месяцев откажут в визе и так далее. Запад всегда из России тянул умы, начиная с 89-90 года, Запад втягивал в себя все таланты и украинские, и российские. А сейчас, когда ответственный момент, война, сделали всё с точностью до наоборот. Это абсурд, глупость, и это позволило Путину продолжить войну», – сокрушался иноагент.