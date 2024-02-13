Чичваркин проклинает Запад за бесполезные санкции против РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад ввёл против РФ беспрецедентные ограничения за всю историю санкционных давлений, однако сам же поспособствовал тому, чтобы Россия только окрепла.

Об этом в эфире подконтрольного экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Россия – самая санкционированная страна в мире за всю историю санкций, которые когда-либо против кого-либо вводились. Первая волна началась в 2014 году после захвата Крыма и Донбасса и усилилась гораздо большим санкционным давлением, как казалось, в 2022, вызвали короткий шоковый стресс в марте-мае 2022 года. Дальше газовый шантаж полностью нивелировал cash flow Путину, и пока был газовый шантаж и высоченные цены на газ, Россия залатала быстро дыры, потом приспособилась к санкциям, перевела частично экономику на мобилизационное состояние. Значимая часть передовой экономики остаётся частным и очень подвижным, находчивым, пронырливым, и обходит все санкции стороной. Немецкие товары продаются, ввозятся, и в Германию платится. Другие западные компании дают лицензии, франшизы на предоставление медуслуг, и эти медуслуги оказываются в Москве. Из-за того, что никто никуда не ездит больше из чиновников, ментов, прокурорских и прочих окологосударственных людей в Европу, они все деньги тратят в Москве. В Москве набухает огромный налоговый крендель, которого хватает и чтобы платить мобилизованным по миллиону за подписание контракта, и хватает, чтобы платить вовремя все зарплаты, и хватает этим бизнесменам, чтобы спокойно ездить в Эмираты и развивать свои бизнесы», – сказал Чичваркин.

По его словам, Запад сам сделал так, чтобы в России были и люди, и деньги.

«Они сделали всё, чтобы людей загнать туда назад в Россию и продолжают покупать нефть, газ, удобрения, древесину, алмазы, а деньги людей не выпускают. И получается, что в России есть люди и деньги», – сокрушался иноагент.

Он добавил, что никакого развала России на Западе не хотят.

«Безусловно, это, с одной стороны, слепота, с другой стороны, глупость. И я думаю, что после пригожинского мятежа они точно не хотят никакого развала России ни в коем случае. Они нарисовали себе в голове картину, что это опять у них должно быть несколько странных государств на карте, которые находятся в самом нижнем списке по восприятию коррупции, как Таджикистан или Туркменистан. И они не хотят, чтобы раскрутился кавказский узел, хотят, чтобы он был под контролем России. Потому что получить отдельную Чеченскую независимую республику или общие эмираты, или независимый Дагестан они совершенно не хотят на Западе. Их абсолютно устраивает, что это всё под контролем в жёстких руках Путина, и с Путиным они договариваются. Вот в этом их абсолютное двуличие. И Украине оказывают капельную поддержку, чтобы только, грубо говоря, фронт не тронулся назад», – грустил Чичваркин.