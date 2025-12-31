Президент РФ Владимир Путин политически полностью переиграл либеральную российскую оппозицию.

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант Евгений Чичваркин заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин, безусловно, как человек, сидящий на ресурсах очень много лет. Он один из самых опытных мировых политиков. Это человек, который здорово умеет назначать и перемещать кадры. У него как раз видение и целеполагание есть, в этом весь цимес, – безусловно, всех переиграл. И, если так будет продолжаться, и переиграет до конца», – сказал Чичваркин.