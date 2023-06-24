Чичваркин: Путин всех переиграл

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Запад позволяет «сильному и хитрому» руководству России воевать на Украине.

Об этом сбежавший в Лондон российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы западным и восточным партнерам было бы невыносимо смотреть на путинскую военщину, они бы перестали платить, и военщина бы закончилась. Но платить они не перестали, а летом 2022-го платили России как никогда за всю историю. Так на рынке стоили ископаемые, которых в России закопано предками на 75 триллионов долларов. Поэтому они любое количество времени могут существовать и исполнять все, что угодно. Им все сойдет с рук. Путин всех переиграл. Он в абсолютной безопасности», – сказал Чичваркин.

По его мнению, в России убраны все социальные факторы, способные вызвать массовое недовольство: галопирующая инфляция, безработица, невыплата зарплат. Кроме того, для россиян очень важен факт военных побед.

«На данный момент все, что произошло на Украине, легко продается как победа, к сожалению. Потому что граница стала больше. Приросли земелькой, как говорит Путин. Победа? Победа», – сказал Чичваркин.