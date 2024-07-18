Чичваркин: Россия играючи торгует с Европой – намного успешнее, чем в 22-м

Елена Острякова.  
18.07.2024 16:30
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Торговля, Украина


РФ легко обходит западные санкции через Казахстан, Монголию и Китай.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

РФ легко обходит западные санкции через Казахстан, Монголию и Китай. Об этом беглый бизнесмен-иноагент...

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«У нас нет границы с Казахстаном. Ее нет. У нас нет границы с Монголией. Через всякие приложения и финтеки деньги спокойно входят. У меня есть знакомый, который занимается поставкой немецкого оборудования. Немцы специально сделали сборочную линию в Китае для России. И гоняют – удобнее, чем в 2022-м», – сказал Чичваркин.

Также, по его мнению, Москва исповедует «циничный ресурсный подход» к другим странам и легко скупает за деньги, вырученные от продажи сырья, все, в чем нуждается.

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