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РФ легко обходит западные санкции через Казахстан, Монголию и Китай.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет границы с Казахстаном. Ее нет. У нас нет границы с Монголией. Через всякие приложения и финтеки деньги спокойно входят. У меня есть знакомый, который занимается поставкой немецкого оборудования. Немцы специально сделали сборочную линию в Китае для России. И гоняют – удобнее, чем в 2022-м», – сказал Чичваркин.

Также, по его мнению, Москва исповедует «циничный ресурсный подход» к другим странам и легко скупает за деньги, вырученные от продажи сырья, все, в чем нуждается.