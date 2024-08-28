Чичваркин так разозлился на Францию, что сравнил её с Украиной

Елена Острякова.  
28.08.2024 17:43
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Беспредел, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Украина, Франция


Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин резко раскритиковал Францию за арест бизнесмена Павла Дурова. Он назвал ее «мерзотным государствьешком» и «стыдобищем».

Об этом он заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин резко раскритиковал Францию за арест бизнесмена Павла Дурова. Он назвал...

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«Выбирают между грабителями, социалистами и какими-то упырями. Все время идет бодание. Чудовищно не везет с руководством. Можно провести некие параллели с Украиной. Выбирают все время очень проблемных – и не тех людей», – сетовал Чичваркин.

Он считает, что Дурова нужно вернуть на Родину и присвоить звание героя России за успехи в бизнесе, но не признан – и поэтому вынужден жить в стране “мягкого шариата”.

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