Чичваркин так разозлился на Францию, что сравнил её с Украиной
Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин резко раскритиковал Францию за арест бизнесмена Павла Дурова. Он назвал ее «мерзотным государствьешком» и «стыдобищем».
Об этом он заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выбирают между грабителями, социалистами и какими-то упырями. Все время идет бодание. Чудовищно не везет с руководством. Можно провести некие параллели с Украиной. Выбирают все время очень проблемных – и не тех людей», – сетовал Чичваркин.
Он считает, что Дурова нужно вернуть на Родину и присвоить звание героя России за успехи в бизнесе, но не признан – и поэтому вынужден жить в стране “мягкого шариата”.
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