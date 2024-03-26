Чичваркин: В этом году Британия не пошлет войска на Украину

Елена Острякова.  
26.03.2024 11:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 359
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Великобритания не сможет послать на Украину свой воинский контингент, пока там не пройдут парламентские выборы, а они назначены на январь 2025 года.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания не сможет послать на Украину свой воинский контингент, пока там не пройдут парламентские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я не верю, что войска Великобритании войдут в Украину до выборов», – сказал Чичваркин.

При этом он сомневается, что премьером станет опять консерватор, а в решительности лейбориста лондонский ресторатор сомневается.

Чичваркин считает, что НАТО должно было ввести войска на Украину еще в 2014 году, но не решилось.

«Путин не был готов. У него не было всех этих ракет, баллистики. Они за 10 лет подготовились. А тогда бы в секунду бы остановили это все», – считает иноагент.

Гордон попытался убедить его, что и НАТО за 10 лет «приняла «Виагру» и окрепла», но Чичваркин с ним не согласился.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть