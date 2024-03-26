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Великобритания не сможет послать на Украину свой воинский контингент, пока там не пройдут парламентские выборы, а они назначены на январь 2025 года.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что войска Великобритании войдут в Украину до выборов», – сказал Чичваркин.

При этом он сомневается, что премьером станет опять консерватор, а в решительности лейбориста лондонский ресторатор сомневается.

Чичваркин считает, что НАТО должно было ввести войска на Украину еще в 2014 году, но не решилось.

«Путин не был готов. У него не было всех этих ракет, баллистики. Они за 10 лет подготовились. А тогда бы в секунду бы остановили это все», – считает иноагент.

Гордон попытался убедить его, что и НАТО за 10 лет «приняла «Виагру» и окрепла», но Чичваркин с ним не согласился.