Чичваркин в майке с расстрелом Белого дома потосковал о «святых девяностых»

13.09.2021 14:30 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Беглый российский бизнесмен, либерал Евгений Чичваркин скучает по 1990-м годам, когда в условиях безвластия он «фристайлил как мог».

Об этом либерал заявил в интервью «Немецкой волне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень было легко и свободно в достаточно либеральной рыночной экономике в рыночный период, где были различные партии, где менты не лезли никуда, а государство вообще почти никуда не лезло. Где все фристайлили как могли. Мне там было комфортно», – заявил Чичваркин.

Он также прокомментировал выбор футболки для интервью – на нем была одежда с изображением Белого дома в Москве, расстрелянного из танков в октябре 93-го года с надписью: «Можем повторить». По мнению Чичваркина, Борис Ельцин был абсолютно прав, расстреляв нелояльный парламент.

«Национальная трагедия тогда могла бы произойти, но, слава Богу, не произошла. Если бы путчисты победили… Это заявление. Я остаюсь преданным демократическим и либеральным ценностям, которые, если нужно, нужно защищать с помощью оружия».