Чийгоз потребовал от Зеленского «выбить зубы» Путину

03.01.2020, Киев, Игорь Петров

Киевская власть не должна была проводить обмен взаимно удерживаемых лиц, от России нужно было добиваться выдачи безо всяких условий.

Об этом в беседе на телеканале «Прямой» заявил замглавы меджлиса (запрещен в РФ) Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобного рода обмены для нас имеют элементы унижения. Россия требует от нас отдать тех, кто и отношения не имеет к российско-украинской войне, чтобы нас лишний раз вот таким образом деморализовать, ткнуть, пнуть нас.

Это уже не есть механизмы той перемоги. Когда речь касается наших граждан в Крыму, крымских татар и других, которые попали в застенки, то тут не об обмене надо говорить. Для этого нужно двигаться путем перемог, успешности, очень сильного давления на врага. И тогда он вынужден будет их отпускать.

А если мы будем каждый раз ценой таких вот серьезных ошибок и уступок забирать несколько человек, а взамен на наших оккупированных территориях сотни тысяч потенциально находящихся уже в колониях…. Это видимость свободы – жить в Крыму.

Ты – в колонии, в зоне откуда тебя выбирают и еще больше ухудшает твое положение, сажают ни за что в тюрьму.

Когда ты знаешь, что ты за борьбу, за свою родину, за свое государство за свой народ борешься, причем мирными методами и тебя сажают эти оккупанты, это государство-террорист, а взамен требует тех, кто действительно является не только угрозой для нас, для украинцев, но и для мира… Например Цемах, которого мы также постыдно отдали и теперь имеем последствия.

Я считаю, что мы очень значительно потеряли лицо соглашаясь на такого рода обмен», – негодует экстремист.

По его словам, власть не должна забывать, что «имеет дело с врагом, а не с партнером».

«Главное – из Путина не лепить партнера, четко для себя определить, я имею в виду сегодняшнюю власть, определить для себя Путина врагом. И врагом таким, который не остановится, пока всю Украину не уничтожит. И когда у тебя будет четкое видение вот того, что нельзя с ним строить какие-либо перспективные планы по поводу наших оккупированных территорий, у тебя сразу снова появятся и будут последовательными и стабильными союзники.

В том числе и у французов, и у немцев не будет выбора, как по отношению к нам себя вести. В этом определиться вся дальнейшая наша судьба», – рассуждает помилованный Путиным радикал.

Украина якобы является примером для других стран, разглагольствует Ахтем Чийгоз.

«Та же самая Белоруссия, Грузия, Молдавия с большой надеждой смотрят на Украину, на наш пример, так что мы показали, что можем выбить зубы такому врагу, как Путин. Мы это показали всему миру», – бредит меджлисовец.