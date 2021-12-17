Чийгоз потребовал санкций против крымских холодильников и вице-премьера РФ

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Новости Украины

Украинским правоохранителям необходимо срочно открыть уголовное производство против замглавы правительства РФ Марата Хуснуллина.

Об этом в ходе часа вопросов правительства в Верховной раде заявил зампред запрещенного в РФ меджлиса, депутат от партии Петра Порошенко Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к руководству СБУ и МВД. Мы так часто говорим о санкциях наших партнёров в отношении России, но сами почему-то игнорируем преступные деяния лиц и предприятий, которые поддерживают оккупационный режим. Это касается Марата Хуснуллина, замглавы правительства России, который фактически руководит оккупационной властью в Крыму и принимает участие в преступлении. То же самое касается завода по производству холодильного оборудования города Красноперекопска АР Крым», – заявил Чийгоз.

Он пожаловался, что уже обращался по этому поводу с депутатским запросом, однако ему ответили «в духе пинг-понга».

«Прошу правоохранительные органы считать моё заявление официальным обращением для открытия уголовного производства», – потребовал меджлисовец.

«Принимаем ваше заявление как депутатский запрос и передадим его в правоохранительные органы», – в свою очередь пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.