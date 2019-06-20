Чийгоз заявил, что крымские татары «остановили» армию РФ и потребовал «достойную квоту» в Раде

20.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Сбежавшие из Крыма «свидомые» пытались создать в Верховной Раде группу депутатов-крымчан, однако данная инициатива не получила поддержки у властей.

Об этом эфире радио «Крым.Реалии» заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса и кандидат в народные депутаты от «ЕС» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел, что в 2014 году после внеочередных выборов попытались создать такую крымскую группу и, к сожалению, помимо самых активных наших депутатов, этот вопрос эффективности не имел, будем говорить откровенно.

Понимаете, мы пытались коренным образом изменить эту ситуацию в плане того, чтобы внести изменения в закон о выборах и для Крыма определить то недостающее количество депутатов, которые по умолчанию выборы не проходят и у нас не 450 депутатов в парламенте. Но мы не смогли с этой хорошей идеей найти понимание в большинстве. Было бы гораздо разумнее сделать это.

Нужно, чтобы Крым всегда ассоциировался не просто декларациями о том, что это территория Украины. Нужно обязательно задействовать оттуда людей. Мы пытались, например, Наримана (Джелялова, замглавы Меджлиса – прим. ред.), но, к сожалению, понимания здесь не нашли», – сокрушается экстремист.

Чийгоз заметил, что для возврата вопроса по Крыму на мировую повестку необходимо установить стабильный украинский внешнеполитический курс и победить «реванш».

«Реализовывать программы по Крыму, не отстояв путь, который заложен в Украине, это в первую очередь, её успешность и на международных площадках, мы не сможем, это только декларация закончится. Например, то же самый вопрос, который помимо акта справедливости по отношению к борьбе крымскотатарского народа за единую Украину, это ещё и серьёзный инструмент реализации на международных площадках вопроса возвращения Крыма, изменения статуса автономии в пользу национально-территориальной.

Как мы его будем проводить, если мы здесь не сможем консолидировать все силы, которые были бы большинством в парламенте, если мы разбежимся по основным направлениям развития Украины. То есть, сейчас угроза реваншизма для всех очевидна», – предрекает замглавы Меджлиса.

На вопрос, что он будет делать в случае, если партия Порошенко проиграет парламентские выборы, Чийгоз нервно добавил, что для него не столь важно кресло в парламенте, сколь поддержка «свидомого» украинского населения.

«Это не есть самоцель. Я всегда говорил, ещё на президентских выборах, когда говорили, что вот эти вот сумасшедшие рейтинги. Я говорил о том, что мы всегда, крымские татары, опирались на народ Украины. На ту его часть, которая доказала, что после 25 лет мнимой независимости способна биться за свою страну, за её успешность, за европейский выбор, за НАТО, за свои территории, доказала, что даже 18-летние пацаны за щитами картонными готовы отдавать жизнь.

Наши граждане в Крыму доказали, что они не будут перманентно определять свои действия по каким-то ситуативным манипуляциям, будут биться за свою страну, и это будет объединять от Львова до Крыма – всю страну будет.

Наши воины доказали, что они сегодня самой сильной угрозе в мире, российскому фашизму, сумели дать по зубам так, что они остановились в своих стремлениях покорить всю Украину. К сожалению, пытаются через внутренние силы теперь нас разрушить. Не выйдет», – с негодованием резюмировал экстремист.