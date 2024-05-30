Чикагский профессор: Русским выгодно, если на Запад Украины зайдут поляки и прибалты

Константин Серпилин.  
30.05.2024 15:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, Польша, Россия


Если польские и прибалтийские войска зайдут на Украину, США не будут их защищать, когда у них начнутся проблемы. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вполне возможно, что некоторые восточноевропейские страны вмешаются. Что будут делать русские и США? Я думаю, что мы окажем большое давление на эти страны, чтобы они не вмешивались. И если они всё-таки вмешаются, мы не будем чувствовать себя защищать их, если у них возникнут проблемы. Я не уверен, что они будут делать, с точки зрения взаимодействия с русскими. Я думаю, что если поляки и, скажем, страны Балтии войдут на Украину, они сосредоточатся на укреплении позиций Украины в западной части этой страны. У них не будет никакого стимула выходить на передовую и пытаться отбросить русских на восток. Они просто будут там, чтобы защитить западную часть Украины», – сказал профессор.

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Если польские и прибалтийские войска зайдут на Украину, США не будут их защищать, когда...


«Но я не думаю, что русские заинтересованы в завоевании Западной Украины. Вполне возможно, что русские в конечном итоге завоюют огромную территорию в восточной части Украины… Русские заинтересованы в завоевании огромного куска, но не всей Украины. Так что, возможно, они будут удовлетворены тем, что некоторые восточноевропейские страны примут участие в защите останков Украины», – добавил Миршаймер.

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