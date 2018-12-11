«Чьих патриархатов будете?» – украинская полиция отказалась задержать поджигателя православного храма

11.12.2018

В городе Ржищев Киевской едва не сгорел Свято-Троицкий храм. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Огонь повредил росписи храма и двери, но своевременно прибывшие пожарные успели потушить возгорание.

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По словам клирика храма иерея Георгия Гички, личность поджигателя установлена – им является местный житель, который ранее уже украл пожертвования прихожан, а накануне поджога воровал металл с территории храма.

При этом, в полиции отказались задерживать преступника, сославшись на то, что он находился в нетрезвом состоянии, а поджог совершил непреднамеренно.

«Так или иначе, я вижу равнодушное и предвзятое отношение правоохранителей. А во время обращения в полицию с заявлением, что горит храм, оператор, прежде всего, стал уточнять, какой храм. Когда я ответил, что «не мечеть, не синагога, а храм Божий», то мне ответили: «Вы не поняли, какого патриархата храм?». Такой абсурд, но факт есть фактом. Полицию больше интересовали не показания свидетелей и личность подозреваемого, а то, какого мы патриархата», – отметил священник.