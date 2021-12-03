Чинившего разбои «АТОшника» задушил собственный отец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Харькове 27-летний бывший участник карательной операции против Донбасса был задушен доведённым до отчаяния отцом.

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Сообщается, что в результате драки отец задушил набросившегося на него с ножом пьяного сына. После убийства мужчина вынес тело во двор и положил под забором. Сверху на труп он сложил мусор и металлолом, однако уже под утро решил сдаться правоохранителям.

«Во время конфликта отец толкнул своего сына и на фоне внезапных чувств набросился на него и начал руками душить за шею», – отметил замруководителя сектора Харьковского отдела полиции №1 Ярослав Данильчик.

Соседи рассказали, что убитый был физически сильным, «занимался спортом, был десантником, в АТО был». Отец гораздо меньшего телосложения, и для людей до сих пор остается загадкой, как он одолел 27-летнего крепкого мужчину, а потом еще и вынес его тело на улицу. Возможно, «АТОшник» едва держался на ногах.

«Сын пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Устроил скандал, начал бросаться в драку, схватился за нож и попытался нанести телесные повреждения своему отцу», – восстанавливал события Ярослав Данильчик.

По словам задержанного, убивать сына он не хотел, однако был вынужден защищаться. При этом соседи тоже встали на сторону отца, которого, по их мнению, убитый «просто достал». Люди рассказали, что когда «АТОшник» выпивал, то совсем терял рассудок, мог избить соседей, но в первую очередь доставалось его родным.

Два месяца назад внезапно умерла жена подозреваемого, после чего он очень боялся оставаться наедине с родственником и даже хотел наложить на себя руки. При этом, на его теле эксперты обнаружили синяки и порезы от ножа.

Соседи собирают подписи для заявления в суд о смягчении приговора, поскольку считают, что отец и без того в полной мере натерпелся от сына-АТОшника.